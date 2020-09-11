【哥基犬】狗狗天生獨眼雙鼻險遭安樂死　爸堅持收養只因一個理由

當所有人都告訴你，這狗狗天生有缺陷，將會活得不長命，應安樂死時，你願為牠付出多少？ 在芬蘭，Jarmo Korhonen遇上一隻天生有缺陷的哥基犬，這狗只有一隻眼睛是正常的，而且更有兩個鼻子和兩條脊椎骨，獸醫也表示牠難以正常成長，建議讓牠安樂死。但Jarmo卻對這狗狗一見鍾情，決意要接牠回家！

Nekku樣子奇特，每次放狗都總引起路人圍觀與查問。（ig@karkkicorgi）

這則窩心的故事，來自芬蘭。爸爸Jarmo Korhonen本身已養了兩隻哥基犬Niisku-Neiti與Karkki，一個偶然的機會下，在寵物店裏遇上了Nekku，並對牠一見鍾情。

當時店員有向Jarmo透露，指這狗狗天生有缺陷「單眼兩鼻」，恐怕活得不久，而獸醫也建議應該牠安樂死，但Jarmo卻因一個簡單又感人的理由，堅持要帶牠回家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，爸爸Jarmo為何堅持要帶Nekku回家，這個理由實在令人感動】

+ 6 + 6 + 6

Nekku的成長路是充滿挑戰的，經常要出入獸醫診所，基因缺陷令牠身體承受着不同程度的痛楚。但牠還是笑面迎人，輕鬆克服一切困難。Jarmo說：這是一個奇蹟，牠用自己可愛又獨特的方式活下來了！

▼▼▼▼▼你也喜歡哥基嗎？點擊放大看另一隻令人欲罷不能迷人肥臀哥基犬Geordi▼▼▼▼▼