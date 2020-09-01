哥基｜鄰居將草修剪成巨哥基　汪被嚇到不敢動：求心理陰影面積

小狗往往是天不怕地不怕，甚至喜歡挑釁大狗。但如果遇上的，是這麼巨型狗隻，小狗會有何反應？ 在美國，有隻哥基犬便遇上龐然大物，更被嚇到不敢亂動。雖然爸爸覺得牠大驚小怪了，但仍不忍心再嚇到牠，於是決定以後改路，誓要好好保護狗狗。

爸爸我好驚！（ig@lelunaberry）

這則有趣的事件，發生在美國的洛杉磯。爸爸Matt這天帶着哥基犬Luna外出散步，更臨時變更了平日的路線，沒想到竟遇到一隻超巨型哥基犬。原來，鄰居也是喜歡哥基犬的人，更將花園的植物修剪成哥基犬模樣。爸爸滿以為哥基犬Luna會喜歡，但卻沒想過牠竟然會怕成這樣！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟這巨型哥基犬植物，如何嚇到霸氣哥基一動也不敢動】

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雖然Matt真的很想取笑Luna的軟弱，從沒想過不動的植物也會嚇到牠。但為免Luna弱小心靈再受創傷，以後還是繞道而行好了。

網民看到這有趣事件後，紛紛留言表示「求狗狗心理陰影面積」、「我家狗狗才不怕」、「怎麼只有我覺得看起來像貓咪嗎？」、「牠一動也不動的樣子實在很有趣」、「先吠叫嘛！看看能否嚇跑它！」

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