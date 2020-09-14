狗大胃王｜內地主人賺點擊　出賣狗信任　迫牠鯨吞整盤雞脾、牛心

內地「惜食令」一出，各大直播、影片分享平台的「大胃王」影片隨即下架。 不過同時間內地亦出現不少「寵物大胃王」的虐寵影片，部分網紅為搏網民點撃，迫使家中的寵物一次進食大量食物，還迫牠們進食各種「稀奇古怪」的食物，行徑令人髮指。

狗狗被迫進食一整盤雞脾。（微博影片截圖）

日前，內地地推出「惜食令」要制止市民浪費食物。有內地傳體批評網紅大胃王，擺滿桌自拍吃東西的影片，帶有鼓吹浪費食物的意味，因此內地多個直播、影片分享平享平台紛紛避嫌，更把多位大胃王的帳號封鎖、影片下架。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

由於大胃王的影片受到限制，有網紅想到把「大胃王」延伸到寵物身上。有網紅為「搏出位」，迫寵物一次進食大量食物，例如一整盤雞脾、三斤牛心、原隻鮮羊排等等，甚至把一些「稀奇古怪」的食物硬塞到牠們的嘴裏。

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江蘇網警在9月11日於微博發文，勸阻寵主切勿讓寵物當大胃王「有人挑戰餵狗幾十種零食，隨後便有人不服，挑戰百種」，由於狗狗們不會說話，只能任由牠的主人折騰，部分影片有狗一邊進食，一邊流淚，甚至露出難受的表情。

網民的反應非常激烈，網民指出「很多動物都不知道飢飽的，只要你給就會一直吃」，更有網民批評「這些人根本不配養寵物」、「變著法子拿狗掙錢」、「這是虐狗」。

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