我們愛過嗎？肥橘貓住寵物旅館　遇貓女搭訕　反應不及牠秒嚇呆

肥貓就不能有艷遇嗎？ 有貓奴最近張貼家中肥貓碰上艷遇的照片，隨即引起網民熱烈討論。只見一隻虎斑貓妹主動投懷送抱，而肥橘貓卻是一臉愕然，對突然而來的幸福完全不懂給予反應。網民看到肥橘貓的樣子後，都稱「是愛情來了！」

這次引起話題的主動，就是牠！單身11年的肥橘貓阿咪！（fb@內湖胖橘）

肥橘貓飛來艷遇的事情，原來發生在今年3月。當時主人帶着肥橘貓阿咪到寵物旅館，意外地遇到一隻虎斑貓女。沒想到這次邂逅，兩貓便有溫馨的身體接觸，虎斑貓妹主動靠近肥橘阿咪，令阿咪一時手足無措，幸福來得太突然，怦然心跳下牠竟然只懂露出驚呆樣子！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看故事，這隻肥橘貓阿咪遇虎斑妹搭訕時，究竟有何反應呢？】

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網民看到阿咪邂逅主動美女貓咪後，都急急詢問然後怎樣。但媽媽簡單回應：「回家後就沒再聯絡了」。就這樣，然後就沒有然後，看來阿咪的艷遇故事只能畫上句號，一切只是萍水相逢，這個邂逅與幸福也一瞬即逝得太快了！

不過，還有網民不死心，繼續發掘相片中的隱藏故事。「喵喵看得目瞪口呆」、「是愛情來了」、「後面那隻灰喵是正宮嗎？看起來很火」、「貓咪的愛情故事還會繼續？」、「引發無限故事的相片！」沒想一張肥橘貓豔遇相片，會牽起網民無限幻想，看來大家都很關心阿咪的幸福呢！

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