英國短毛貓女不忿爸媽床上太甜蜜　清晨出「香氣」大招超得戚

不少寵物都把自己當成寵主的孩子、家人，甚至是情人。 日前（9月11日）有港媽在社交平台分享了一則帖文，內容是指自己某天清晨，飼養的貓女竟然使出「陰招」，把她趕出廳，然後跟她的丈夫雙宿雙棲。

英國短毛貓「小B」出陰招趕走港媽，誓要獨佔爸爸。（受訪者提供）

港媽Flora日前在facebook群組分享一張照片，指她被「小三」用新手法趕出廳，獨佔她的老公。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Flora接受《香港01》訪問指，小三是隻1歲半的英國短毛貓，名叫「小B」。牠平日會睡在Flora和丈夫的頭頂。日前（9月11日），Flora在清晨因喉嚨不適咳醒，在不經意間摸到床單帶著陣陣濕意⋯⋯原來是小B出「陰招」，想迫Flora出廳睡覺。

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Flora的睡意全失，接著拍醒身旁的丈夫，豈料他只是瞄了一眼，問：「小B有無事？」確定牠安好，就倒頭大睡，沒繼續理會Flora。看著床單被小B弄得一片骯髒，她只好讓位給小B，到廳繼續睡，「事隔十分鐘後......小B問我攞零食。」

「最強小三，趕大婆出廳瞓的新手法！」她事後把照片上載到facebook群組「天下貓貓一樣貓」，吸引1千7百多位網民按讚，部分網民留言指：「佢個樣好得戚」、「呢招絕」、「隔住個mon都聞到陣味」、「用埋枕頭抹屎眼添」。

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