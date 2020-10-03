領養狗｜收容所狗狗盛裝打扮等新主人來接　最後一秒變悲慘結局

收容中心的狗狗們，每隻都滿心期待，希望盡快有人接牠們走。 這則令人感到氣憤的事，發生在哥倫比亞一所動物收容所。一隻才3個月大的小狗，本身已被安排好有人領養，義工替牠悉心打扮一番。沒料到，在最後關頭，原本約好的領養者沒有出現，狗狗未嘗家的溫暖已遭棄養。

這個令人心有戚戚焉的故事，來自哥倫比亞波哥大的錫帕基拉（Zipaquirá）。當地的收容所Fundación Rescátame早前已安排好，替一隻3個月大的狗狗Vicente找到新家。義工為了慶祝小狗有新主人，特意替牠換上了燕尾服，等待新主人到來。沒想到最終，卻令狗狗心情從天堂直墮深淵。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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有關Vicente在找到新主人後隨即被遺棄，網民都極為心痛，紛紛留言並轉發分享牠的故事。一時間，網上關於Vicente需要新家的消息被廣傳。最終，Rescátame Foundation的義工表示，在經過仔細的挑選後，替Vicente找到一個幸福的家。

現在，Vicente的被領養故事，已成為宣傳領養訊息的成功案例，希望更多人關注這些無家的小毛孩，以領養代替購買毛孩。

感謝所有對Vicente感興趣的人，我們從沒想過牠的故事會引起這麼多人關注。現時，牠已有一個美好的家庭，過着幸福快樂的生活。但我們中心裏，仍有40多隻毛孩，牠們正等待着一個溫暖的家到來。有興趣收養毛孩的朋友，請填好領養申請表格，很快便有義工聯絡你們！ Rescátame Foundation的義工

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