領養狗｜芝娃娃3度被遺棄不敢睡　爸一個暖心舉動秒速令牠瞓天光

並不是所有寵物都能獲得主人愛錫，甚至照顧牠一生一世。 芝娃娃Q比過去接二連三被主人拋棄，令牠不再願意相信別人，每天睡覺都提心吊膽，稍為有一點聲響，就會立即醒過來。直至遇到新爸爸，他每天跟Q比互動、說話，晚上還花時間安撫牠，牠才能一覺睡到天光。

Ｑ比曾經3度被主人遺棄，現在終於找到一個愛牠的主人。（受訪者提供）

今年7歲的芝娃娃「Q比」，過去曾經3度被主人遺棄，每任主人都用不同的原因把牠拋棄，直至上月底（8月）才遇到現任的爸爸。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

爸蔡仁偉接受《香港01》訪問時指出，Q比的前主人是他的朋友，因為工作繁忙而無法照顧牠，一直把牠關在家裏，最後還拜託他尋找新的領養人。他第一次跟Q比碰面時，看到牠非常缺乏安全感，一直夾著尾巴走路，非常可憐，「我捨不得Q比就收編了。」

Q比初回家的時候，不願意靠近爸爸，時常因為一點聲音驚醒。日前，爸在facebook分享了Q比影片，指他做了一個小舉動後，Q比終於能夠安心入睡，一覺睡到天光。

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爸初帶Q比回家時，牠時常以為爸是壞人，想要攻勢他。為了跟Q比建立關係，爸每天都會把牠帶在身邊，有空就會摸牠，跟牠說話，收養13天已經建立出深厚的關係，現在已經會主動黏著爸。

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柴犬錢錢因曾經兩度遭人遺棄，令牠產生了很強的警覺性。稍有風吹草動，牠就會馬上醒過來，爸爸為了改善這個問題，想到一個暖心的方法，令牠從此能秒速進夢鄉。現在即使在錢錢身邊經過，牠仍然會呼呼大睡！

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寵愛毛孩的男生才值得繼續交往，台北有位男主人睡夢中被狗咬傷，不單沒有責怪牠，還出言維護牠。

台北的一隻狗狗「黑熊」去年因已屆13歲高齡，曾在外出時不慎在女飼主蘇飛的背上失禁，蘇飛不但沒有責罵牠，反而輕聲安慰自責的牠。兩個多月前，「黑熊」咬傷睡夢中的男飼主，令他腳部流血；他同樣沒選擇責罵，更出言維護狗狗，「牠就是老了」。

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