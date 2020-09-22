唐狗│監視器揭發奸情　小三躲桌下待機　待媽離開即做偷情舉動

不少人都既寵物當作自己的「孩子」、「情人」。 台灣這位狗主也不例外。日前，他在社交平台上載了一段影片，內容是女主人離開狗，狗狗竟然偷偷從桌下走出來，展開一連串「親熱」舉動，她在監視器看到這幕後，還立即爭風呷醋？

唐狗Nemo可說是爸媽的情人。（Finding Nemo狗狗生活誌）

台灣有隻6歲大的唐狗Nemo，牠可說是爸媽的「情人」。日前，爸在facebook公開了一段監視器的影片，不少網民看完後立即捧腹大笑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

爸接受《香港01》訪問指，「我出外兩天旅遊回來，所以Nemo有兩天沒看到我。」媽跟爸交待完事情後，就轉身離開了房間，豈料隔會兒就在監視器看到令她妒忌的一幕！一直躲在一旁的Nemo竟然跳出來，做出了讓媽超呷醋的舉動！

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爸指出，媽偶爾會吃醋：「他們的感情其實也很好，剛好影片有營造出小三、正宮的感覺，我覺得很有趣，所以才分享到網上。」

他把影片上傳上facebook群組「米克斯傳奇」，不少網民都留言指他們在「第三者太強太可愛了」、「請多給他們一些私人空間吧！」、「分享這段影片……是跟另一半正宮宣戰嗎！」

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台灣有網民表示，最近一直餵飼在家附近的流浪貓，後來擔心牠身體問題，決定將牠收編。媽媽本以為浪浪入屋後，一家人可以與牠融洽相處，誰不知20日後，她已經後悔莫及，更指「牠應該是轉世來報仇」。

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台灣有寵主在社交平台表示，自己早前結識了新女朋友，最近更一起同居，惟女朋友一直沒有養寵物的習慣，同住時才發現與家中兩貓一狗相處不來，兩人出現很大分歧。主人一時間陷入兩難情況，要在女朋友與主子之間作出選擇……

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