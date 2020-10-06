美國短毛摺耳貓｜媽返內地結婚託弟照顧貓　回家驚見貓暴肥2kg

「有一種肥叫幸福肥」，當寵主離家，原來不是所有主子都會變得消瘦，情緒變得低落。台灣有貓主在社交群組表示，早前因要事出門一個多月，由弟弟負責照顧家中3隻貓貓，誰知她回家後，發現其中一隻摺耳貓「本丸」體重暴升2公斤，連耳朵都變直了，完全不認得牠，令她不禁慨嘆「我不在家你就這麼開心嗎？」。

本丸是一個任性霸道的小公主，恃著自己可愛，在家是小霸王。（受訪者提供）

但當她回到家後，驚見本丸大走樣，體重上升了2公斤，變成一隻大肥貓，昔日的苗條身形已經一去不復返，但兩個哥哥的身形則完全無變。許小姐向弟弟問個究竟，才明瞭當中的原因……

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許小姐指，弟弟完全沒有意識到本丸變得肥胖，現時牠依然會吃很多乾糧，不過她會控制一下份量，間中亦會餵濕糧。她表示，自己都會擔心本丸的健康問題，不過之前醫生提過本丸有點瘦，但仍然非常健康。

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