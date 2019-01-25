摺耳貓天生軟骨發育不全　一旦病變便不會痊癒

摺耳貓耳朵下垂的可愛模樣融化許多貓奴，但牠們要為此付出軟骨病變的代價，而坊間仍有寵物業者向消費者灌輸錯誤觀念：摺耳配立耳生下的摺耳貓，不會有問題。台灣記者詢問愛達司動物醫院院長陳稚文後，得到的答案是：只要貓咪是摺耳，就代表牠軟骨發育不全，但不是每隻摺耳貓都會發病。

摺耳貓可愛的代價，是軟骨發育不全產生的病變。（Gettyimages／視覺中國）

摺耳貓的軟骨病變從尾椎、四肢開始蔓延，牠們的關節活動範圍逐漸變小，一動就痛，因此姿勢會變得僵直。陳稚文說，軟骨病變初期是走路會有輕微疼痛，飼主可以察覺到貓咪不太愛跳高，或是會盡量縮短跳躍距離，到了後期，可能連脊椎軟骨也產生病變。

軟骨發育不全來自摺耳貓天生的基因缺陷，但是哪一組基因導致這樣的結果，陳稚文說，目前還沒有定論。從獸醫的觀點來看，即使貓咪還未感覺疼痛，只要在X光片中看見軟骨發生病變，就表示發病了，而這個病程一旦開始，就無法阻止，更不會痊癒，獸醫能做的只有減緩病痛、延緩病程。

軟骨發育不全是潛藏在摺耳貓體內的不定時炸彈，什麼時候會爆炸，看貓咪運氣，有些貓咪運氣好，一輩子都沒有發病。以陳稚文的自身經驗來看，摺耳貓最早可在2個月齡時發病，雖然軟骨病變不會致命，但這隻貓咪已經沒有自在跑跳的機會了。

養摺耳貓之前要先想清楚，萬一牠發病了，你願不願意陪牠走過病痛。（Gettyimages／視覺中國）

一般認為，台灣摺耳貓軟骨發病的機率比國外高，是因為現在國內所有摺耳貓的源頭，幾乎就是當初從國外進口的那幾隻摺耳貓，導致牠們近親繁殖、基因庫越來越窄，更容易繁衍出有基因缺陷的後代。但陳稚文表示，沒有數據佐證，無法因此下定論。

另外，常見於台灣摺耳貓的心臟、腎臟疾病，並非摺耳貓本身的缺陷，而是貓咪普遍會出現的問題。

摺耳貓會被持續繁殖，是因為牠可愛，有需求就會有供給，雖然目前國外繁殖業者嘗試繁殖出健康的摺耳貓，但在這個過程中，每失敗一次，就是犧牲一隻貓咪。陳稚文說，在消費者對摺耳貓失去興趣之前，摺耳貓的悲劇仍會持續上演。

身為摺耳貓的飼主，能為愛貓做些什麼？陳稚文建議，家中有摺耳貓的飼主要控制貓咪體重，平時可幫貓咪補充關節保健的營養品，貓砂鋪薄一點讓貓咪比較好行動；而打算飼養摺耳貓的民眾，最好先了解摺耳貓的狀況，願意承擔牠的病痛再飼養。

【本文獲「台灣動物新聞網」授權轉載，原文：可愛的代價？摺耳貓基因缺陷難除】