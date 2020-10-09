兔毛｜淘寶買9塊兔皮給貓蓋遭炮轟　事主反駁一句惹怒網民

秋風起，許多主人都會為毛孩加添保暖衣物。但日前有貓主在社交群組表示，自己在淘寶網用了120元人民幣買了9塊兔皮，給貓貓當毛氈蓋作保暖用，並指「貓貓可以有排用」。帖文一出，大量網民即炮轟貓主，指貓主非常殘忍，但亦有網民表達支持，指外國都有大量兔皮售賣，情況非常普遍。貓主不滿被網民批評，多次留言反駁，令網民群起而攻之。

有貓主在社交群組表示，自己在淘寶網買了兔皮，給貓貓當毛氈蓋作保暖用。（Facebook截圖）

網民見到帖文後，不停炮轟貓主，指她超級殘忍，亦不人道，「自己嘅動物就係動物，人哋嗰啲呢就唔係」、「你隻貓係生命，9隻兔仔就唔係生命？」惟貓主認為行為並無不妥，反而留言反駁網民，終於觸怒所有網民……

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貓主回應遭到多名網民炮轟，現時帖文已經被刪除，惟事件仍然不停被發酵，大量網民持續批評，「養動物但冇同理心」、「食是為了生存，使用或虐殺是為了虛榮及滿足變態快感，哪會相同？」、「其實做動物嘅皮毛係最殘忍，基本上商人都喺佢仲生存緊嘅時候直接生扒，咁就會保留動物最原有皮毛狀態」。

但同時亦有人為貓主平反，「外國咁多人無食豬牛雞肉咩? 食得肉既就無資格出聲」、「你自己身邊有冇用真皮銀包、真皮手袋、真皮皮鞋先講」、更指「部份貓狗糧亦有用兔肉，主人又餵得安心食得安心？然後用兔皮就殘忍」。

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毛孩生命短暫，請珍惜每一個相處的時間。台灣有小兔主人，近日分享了家中兔子因病去了彩虹橋，牠的家人都圍在身旁與牠送別的相片。畫面傷感令人垂淚，估不到兔子也這麼重感情。

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