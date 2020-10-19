貓與主人竟然是雙胞胎？攝影師18幅對比圖　證牠們有「血緣」關係

外國有研究指，貓狗性格會受主人影響，亦有指主人的神情跟主子相似，或許因為主人多會揀選與自己相性相合的貓狗。 外國有攝影師早前邀請了多名主人與貓咪一起合照，紀錄他們撞臉的時刻，相似程度令人非常驚嘆。

外國有攝影師早前邀請了多名主人與貓咪一起合照，紀錄他們撞臉的時刻。（Instagram@ gezgethings）

外國攝影師 Gerrard Gethings 早前發起了 #doyoulooklikeyourcat 活動，邀請了多名貓奴與主子一起合照，紀錄他們笑容、動作、表情神同步的時刻，當中不乏一些相似度達100%的照片，主人與貓咪簡直就如雙胞胎一樣，不禁令人懷疑其實是否貓奴一直在模仿自己的主子生活。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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Gerrard Gethings 認為寵物經常有出人意表的行為及表情，甚至開始「人性化」，自從他在2008 年養了第一隻寵物 Baxter 之後，就開始從事寵物攝影，紀錄寵物的美麗時刻。

不少狗主都希望為狗狗拍下唯美沙龍照作為留念，但往往因沒有器材、技巧不足而作罷。在波蘭便有一位年輕的女攝影師，為狗狗拍下不少唯美的照片。 ▼▼▼點撃圖片放大看，狗狗最美最可愛的一面表露無遺。▼▼▼