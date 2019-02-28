【貓似主人形】英國研究指你的性格如何　你的貓行為也必如何

有不少貓主都把貓咪稱為「主子」，認為貓咪的性格高傲，貓主就好像侍奉牠的「奴才」，所以亦有貓主自稱「貓奴」。 正當大家以為貓咪經常亂發脾氣，與牠本身的性格有關時，英國有大學發表了一份研究報告，內容有關主人與貓咪性格的關係。 原來貓咪性格好與壞，竟然跟主人有關！

當主人情緒不穩時，貓咪的情緒亦會受到影響。

近日，英國動物行為學教授Daniel Mills及Lauren Finka發表了一份主人與貓性格關係的研究報告。他們在2016年6月至7月期間，透過網上問卷平台，收集了3000多份由貓主人填寫的問卷，以了解貓主人五大性格特質（BFI），並收集其貓咪健康、品種、行為的資訊，從而分析貓主性格與貓咪性格之間的關係。

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假如貓主活潑好動，貓咪亦會較活潑。

研究發現，貓主人的性格及行為，會影響貓咪的個性，跟孩子會受父母影響一樣。假如貓主人控制情緒的能力高，會對貓咪的身心健康帶來正面的影響。相反，假如貓主人情緒容易失控，貓咪相對容易產生精神壓力，從而出現「行為問題」，如遺尿、咬人、打架。

貓主的性格甚至會影響貓咪健康，假如貓咪受到壓力，牠可能會出現身體不適的情況。

主人的性格除了會直接影響貓咪的情緒、行為之外，同時會影響貓隻健康。主人的負面情緒會導致貓咪情緒不穩，較容易出現與情緒相關的不適，如嘔吐、腹瀉和便秘，亦有機會誘發膀胱炎。研究同時發現，假如貓主人責任心較高，貓咪感到焦慮的情況亦相對較少。

貓咪是一種非常感敏的動物。當責怪貓咪行為怪異、亂發脾氣前，主人記得要檢視自己的情緒、性格有否出現問題。