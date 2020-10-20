黃貓出生3天被棄體重剩80克　獸醫說活不了　3年後竟蛻變成超美貓

若在街上遇到流浪貓狗，你會將牠收編嗎？ 台灣有網民早前在社交平台表示，3年前在網上看到動物義工的求助帖文，希望有人幫忙照顧剛出世的流浪貓咪，於是她自動請纓收編。她指當初流浪貓咪身型瘦弱，身體沾滿瀝青，獸醫指貓咪當時嚴重脫水，應該活不了。但3年過後，流浪貓現時脫胎換骨，長得非常可愛，走樣程度令主人大感震驚。

張小姐3年前收編了兩隻剛出世的流浪唐貓兄弟，哥哥「咪仔」及弟弟「咪寶」。（受訪者提供）

網民張小姐接受《香港01》訪問時表示，3年前收編了兩隻剛出世的唐貓兄弟，哥哥「咪仔」及弟弟「咪寶」，起初她是先看到咪仔的求助帖文，之後過了兩三天，當初撿到咪仔的人又請她幫忙，最後張小姐就收編了兩隻貓咪。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

張小姐憶述，那時咪寶的情況很差，她把咪寶帶去一間很有名的獸醫診所，獲獸醫告知，咪寶當時嚴重脫水，呼吸微弱，身體沾滿瀝青，體重只有80克，並指貓咪很難活下來。醫生其後幫咪寶急救，最終從鬼門關帶牠回來。

回家後，張小姐悉心照顧咪寶，時不時就搓一搓牠的身體，等牠有反應就馬上餵奶，終於咪寶身體好轉，覆診時獸醫更指已經認不出咪寶呢，張小姐指「還好當初我們一起撐下來」。3年來，咪寶「食得好住得好」，體重亦暴升至6公斤，肥美程度令張小姐都不敢相信……

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張小姐指，能成功救活咪寶，讓她非常感動，就算過了3年，仍很感激當時獸醫的盡力拯救，亦感謝咪寶用盡努力活下來。網民看過咪寶的照片後，紛紛指「妳好用心，牠生命力好強，幸運遇到好麻麻」、「遇到你生活變得不一樣」、「這真的是太棒的對比圖了」、「橘子潛力無窮」、「判若兩貓」、「美好的遇見，幸福的貓咪，有愛心的主人」。

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