人貓相處｜橘貓脾氣火爆輕摸都被咬　妹妹偷捏耳朵　爸媽下秒嚇呆

貓狗絕對是孩子的最佳保母。 橘貓Bowie的脾氣超壞，媽稍為經過牠身邊，牠都會出手打她，更別說要摸牠、抱牠。這天，看到Bowie在沙發上休息，妹妹看到牠這樣，立即對牠「上下其手」，不單拍牠的肚子，還捏牠的耳朵。媽原以為Bowie會大發雷霆，結果卻看到牠超暖心的反應。

Bowie：「你別過來！」（facebook圖片：小珍珠的菲行日記）

媽媽Donna家裏養了一隻橘貓「Bowie」。牠只會跟爸爸撒嬌討摸，對其他人都比較冷淡，媽媽還經常被牠打腿，更會躲著妹妹「小珍珠」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

媽接受《香港01》訪問指出表示：「Bowie平日都躲在沙發下休息，牠怕被玩，只有妹妹睡覺才會出現。但妹妹哭的話，牠又會出現關心。」日前Bowie躺在沙發上休息，妹妹看到後馬上走過去想跟牠玩耍，媽原以為牠會「還口」，豈料下秒看到超溫馨一幕！

▾▾▾妹妹對貓哥「上下其手」，貓哥的反應超暖心，點撃放大看當時情形▾▾▾

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「我身為牠媽，沒感受過牠好脾氣對我，我拍屁屁都被咬....」Donna時常都被Bowie咬，牠只會對妹妹那麼忍讓和包容，有時候還會順著妹妹的意思，跟她玩耍。

「初生之犢不畏虎！居然敢吵老虎睡覺。」媽媽把暖心一幕分享到facebook群組「有點毛毛的」，結果吸引了不少網民點讚，「這隻老虎脾氣很好喔」、「那個尾巴，在盤算要忍多久」、「人在牠睡覺這樣拍的話，可能貓一個華麗轉身就咬下去了」。

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日本的曼基貓姐姐「Myu」，在去年底增添了一位「妹妹」！原來貓主Erika去年誕下了小寶寶，Myu就榮升為姐姐，並擔當保母的職責，時刻呵護妹妹。最近媽Erika發現他們越來越似樣，有時候就連行為都一模一樣！

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有位有港媽在社交群組發布了一張英國短毛貓與孩子的照片，表示他們相處第五個年頭，不單長相越來越似，連行為都開始一致！

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