波斯貓梳毛後驚變超級撒亞貓！　眼神超有殺氣惹網民爆笑改圖

做主人的，應該經常都會為家中主子拍下各種各樣的可愛圖片，但早前日本有網民在社交平台分享，家中波斯貓「小梅」的爆笑圖片。有日小梅躺在主人雙腿上耍廢，但突然被主人來回摸著牠頭頂的毛髮，令牠全身毛髮瞬間束直了起來。同時，小梅剛好神情有點發怒，看起來簡直變成了「超級撒亞貓」，令網民笑瘋，相片更被網民瘋狂改圖。

小梅有一身漂亮的雪白長毛，牠看起來胖胖的，但她的體重只有大約2公斤。（twitter@kotechan0405）

日本貓主養了兩隻貓咪，牠們分別6歲及5個月大，主人經常在社交平台分享牠們的生活照。妹妹小梅性格乖巧，很愛撒嬌，常常黏著主人。早前牠如常躺在主人雙腿身上，誰料竟被主人不斷用手梳直牠的毛髮，令牠就像怒髮衝冠一樣。小梅下一秒張開眼睛時，一臉霸氣的樣子加上束直了的貓毛，就像動漫《龍珠》中的經典角色「超級撒亞人」！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▾▾▾點擊圖片觀看，波斯貓小梅梳毛後怒髮衝冠，瞬間變成超級撒亞貓！▾▾▾

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「超級撒亞貓」的圖片吸引超過50多萬名網友按讚，網民亦紛紛笑指「超級撒亞貓是你！」、「是我看錯嗎?我感覺到牠的氣勢，奴才應該要死了」、「戰鬥力破100億XD」、「這應該是超級撒亞貓3」、「感覺牠會使用龜派氣功也說不定」、「看起來很強，應該可以在『天下第一武道會』奪冠！」、「喵：喵～派～氣～功！」。

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以前曾經聽過一個傳聞：雞有六隻腳。沒想到，這件事竟然會發生在狗身上！近日網上流傳多張靈異的寵物照，有些狗竟然有十條腿、有些狗有三條尾、有些貓只有上半身...到底發生什麼事呢？

▾▾▾究竟貓狗可以有多少條腿？點撃圖片顛覆認知▾▾▾