這位是詐騙集團的成員嗎？ 台灣有位貓主人日前把貓咪的成長照分享到社交平台，貓咪小時候是隻超瘦的V臉貓，經過5年的成長後，竟然變成肉臉巨貓？假如沒有專屬的白領結、肚兜和襪子，絕對認不出是同一隻貓！有眼利網民就察覺到一個小細節，揭開「V臉小貓」變「肉臉飛龍」的真相！

台灣虎斑貓Ice擁有超尖的V臉，誰也沒想到牠長大後竟然......（受訪者提供）

台灣貓主連珮容日前在社交平台分享了幾張貓咪Ice的對比照，直指牠「很崩壞」。Ice原本擁有一張超小的V臉，現在卻變成一張渾圓的肉臉！幸好Ice身上有超多特徵，比如「白領結」、「白肚兜」、「白襪」和「比卡超閃電尾巴」，否則絕對認不出是同一隻！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

今年5歲的Ice目前已經重達10公斤，然而這絕非Ice最高的體重，媽接受《香港01》訪問指，「Ice貓咪帶回來時1個月大，就是一般小貓體型大約400克，絕育後才越來越健壯。」Ice絕育後開始不太願動，曾經一度高達12公斤。

▾▾▾短短5年間，Ice竟變貓界哥斯拉？點撃圖片放大：看牠變身前後超大對比▾▾▾

+ 14 + 14 + 14

增重急升至12公斤

「Ice4歲時體重最重，曾經胖到12公斤。」Ice每次肚子餓都會吵著媽，要她起床餵食，而且往往發生在凌晨時間，如果吵不醒她，就會化身「坦克車」，在她身上輾壓。當時天氣漸冷，她就想出了一個不用爬出被窩，又能餵食的怪方法，「準備一個盤子放枕頭旁，用密封袋裝乾飼料放枕頭下，伸手一拿就可以餵食，不用10秒轉頭立馬秒睡。」

沒想到，她稍為沒有注意份量，Ice在一個星期從11公斤胖到12公斤。後來，媽每天幫牠煮雞肉、食濕糧，才慢慢減回10公斤。

細節揭開變巨貓原因

「大家說是不是很崩壞啊？」連珮容在facebook群姐「有點毛毛的」張貼了Ice小時候和現在的對比照，結果獲得一眾網民讚好，有眼利網民就發現Ice小時候有一個地方與眾不同！揭開牠成為巨貓的原因！

媽指出：「剛養的時候感覺身體比例怪怪的，幾個月後養了另一隻差不多年紀的流浪貓後，才發現Ice手腳長得特別大。」原來Ice本身就帶巨貓的基因，難怪牠的體型會越來越巨大！

記得寵物剛帶回家的時候，時常會露出楚楚可憐的樣子。光陰似箭，轉眼已經過了數月、數年，牠們的樣子已經完全改變，甚至會令爸媽驚覺：已經長得那麼大了！《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎你投稿，把貓狗成長感人故事、對比照email到anistory@hk01.com，「歲月神偷」將會把貓狗成長經歷分享給讀者。

▾▾▾往下拉繼續看貓咪大變身的故事▾▾▾

台灣有貓主在大年初一領養了一隻爛眼小貓，經過貓主3個月小心呵護、照顧，貓咪的眼睛已經回復正常，當牠張開眼睛一剎那，一雙異色的瞳孔更令無數網民震驚！

▾▾▾點撃圖片放大：看奇蹟生還的小白貓「初一」如何變異瞳美貓▾▾▾

+ 16 + 16 + 16

這個浪浪覓家後大蛻變的故事，發生在美國洛杉磯。Dinah從前是隻皮包骨滿身是跳蚤的浪貓，幸好牠被人救起了，並有好心家庭收養。不足1年時間，牠已脫胎換骨，變成小婦人般高貴美麗。

▾▾▾點擊圖片放大看，貓咪Dinah的蛻變過程▾▾▾

+ 9 + 9 + 9

瘦弱三色貓Nico在3個月前被收養，經過貓主悉心照顧後，竟變身成仙氣美女？到底貓主在Nico身上施了什麼魔法呢？

▾▾▾點撃圖片放大：看Nico大變身的萌照▾▾▾