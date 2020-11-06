愛寵離世，身為主人，難免會感到悲傷不止。若然寵物離世回來，你又會相信眼前的一切嗎？台灣有狗主在社交平台表示，早前20歲愛犬「小乖」因年紀老邁逝世，主人非常不捨。在狗狗頭七當日，家門前突然飛來一隻蝴蝶，當下他問了牠一句：「如果你是乖乖，回來看我，你就自己爬到我的手指上來」……

小乖性格乖巧，非常貼心，所以主人才會替牠取名叫「小乖」。（受訪者提供）

狗主吳先生接受《香港01》訪問時表示，小乖是長毛臘腸狗，當初是由身為比賽犬訓練師的朋友繁殖，再送給他。主人憶述，小乖在家不會亂跑亂叫，也不會亂大小便，經常靜靜地躺在地上，用溫柔的眼神看著人，「我養過很多狗，牠是唯一一隻這麼乖這麼貼心的」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

獸醫：做定心理準備

小乖身體一直非常健康，惟7月開始，牠常常拉肚子，吃得很少，慢慢就無力站不起來。醫生指小乖年紀太大，器官老化，故不建議使用進取的治療方式，叮囑吳先生做定心理準備。慢慢主人開始要灌食小乖，讓牠保持最基本的營養，牠上廁所也只能側躺。即使如此，小乖仍不會隨地大小便，總會忍到主人抱牠下樓為止，就算牠身體不舒服也依然溫柔撒嬌。

早前是小乖的頭七，吳先生中午出門時，就看到有隻蝴蝶停在牆壁上，不以為然。回家時蝴蝶竟然停在家門口的地板上。吳先生忽然想到可能是小乖回來看他，於是他蹲下來把手指放在牠前面問：「如果你是乖乖，回來看我，你就自己爬到我的手指上來。」 結果，蝴蝶竟然這樣做……

▾▾▾點擊圖片觀看，臘腸狗頭七，門前多了一隻蝴蝶，牠聽完爸爸的說話後，竟然這樣做！▾▾▾

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吳先生指事件令他非常感動，亦難以置信，但是能夠看到狗狗化蝶回來，也很是安慰。他指自己將小乖海葬，並曾經對小乖說：「將來我都會選擇海葬，小乖要等我，我會永遠陪著牠。」若果再有來生，他希望小乖能夠再次當他的兒子，一起一輩子。

你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁亦歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，訴說與毛孩的點點滴滴。

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與寵物在一起是緣份，要好好珍惜。台灣有狗主近日經歷喪狗之痛，從小養到大的臘腸狗因年紀老邁，加上腫瘤惡化，在大家未有心理準備下便匆匆離開，狗主相當不捨，傷感留言：「這一天你還是走了！」

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【在台灣高雄，日前有義工在公路旁看到一隻狗狗呆站路邊，於是下車探看。沒料到狗狗身旁，還有一隻倒臥着的小狗，再細看之下，才知背後藏着令人心碎故事。】