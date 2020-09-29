走失狗｜嫲嫲放臘腸狗散步忘了帶回家　爸爸回頭急尋見這幕淚崩

寵主會視自己寵物是家人，照顧牠終老。若然主子走失，必定會令主人心急如焚。日前台灣狗主張民宜表示，有晚他的媽媽幫忙帶狗狗「比比」散步去廁所，但最後忘記帶牠回家，而且回家後無人發現，半小時後一家人才醒覺，狗狗不見了，令他們非常擔心，連忙尋找愛犬。

長毛臘腸狗比比現時9歲，長得非常可愛，性格溫馴。（受訪者提供）

台灣狗主張民宜接受《香港01》訪問時指，比比是一隻9歲的臘腸狗，性格乖巧，平時他每晚都會帶牠出門上廁所，他的媽媽就負責煮飯。但前幾日的夜晚，張先生難得有空，就跟媽媽對調了工作，由媽媽倒垃圾及帶比比散步。

比比隨著嫲嫲下樓，但回家只有嫲嫲自己一個，由於家人都在忙各自的事，完全無人發現。直至半小時後，嫲嫲叫比比的名字，才發現沒有跑步聲、狗吠聲，一家人才驚覺，原來比比不見了！爸爸立刻下樓找比比，突然看到這一幕，令他很感動……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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張先生指，這次是第一次遺失比比，一家人都非常擔心，幸好比比回家後亦沒有受驚。他指，其實比比跟媽媽平常感情很好，自己沒有怪責媽媽，因為她只是幫忙放比比散步，還感恩有媽媽的協助。

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