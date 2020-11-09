養80kg高加索犬後完全被爸忽略　親女兒狠心發「靈長類」送養文

有時候，家中寵物比自己還要得寵，心底的感受也真的是怪怪的。 在台灣宜蘭縣，高加索犬蒜頭早已是父母心中的寶貝孫兒，作為蒜頭的媽媽，父母的親生女兒，在看到父母如此寵愛蒜頭，卻冷落自己，心中實在不是味兒。在傷心的情況下，她忍痛發出了一張另類送養文，令網民深表同情。

這個令人看了後有點心酸，但又有點哭笑不得的事件，發生在台灣宜蘭。高加索犬蒜頭的媽媽，早前在Facebook社交群組裏，發出了一份認養文，並表示因「領養了一隻高加索，被父親忽略」，所以只能找新的合適主人。但再詳細看看，類別竟然是「靈長類」，網民突然心底明白了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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事實上，蒜頭是很可愛的狗狗，牠被掃地機械人欺負時，會趕緊找媽媽求助！【點擊圖片放大，看這狗狗如何大戰掃地機械人】

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蒜頭媽媽也曾表示，每次回老家，父母都是把蒜頭放在第一位，有次自顧自吃肉塊，沒留意已吃光，這時父親埋怨道：「怎麼沒有留給蒜頭吃」。可見自己在家中地位有多低，令人心酸。

網民看到這求認養的文章後，都表示十分有同感，有時候長輩們溺愛毛孩，但卻像忽略了親生子女。「蒜頭阿母，你說反了，是是像狗的孩子啦」、「這個應該很搶手，會附送蒜頭嗎？」、「蒜頭阿拔快把蒜頭阿母領養回家」、「整天的壞心情，看到這個溫馨領養告示終於讓我笑出來了」、「這個會定點大小便嗎？」

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