高加索犬做錯事被鎖　下秒轉做污點證人　供出爸爸藏私房錢

養毛孩就像照顧孩子般，作為家長的，總要一當好人，一個當壞人。 在台灣有隻高加索犬，便因做了事而被女主人用鍊子鎖了起來，怎料下一秒後男主人已急不及待上前安慰，上演一齣父子情深。

就是這張相擁圖，令蒜頭在網上爆紅。（facebook@毛手毛腳）

近日在Facebook的專頁「毛手毛腳」裏，分享了一張很有感情的相片，並寫下「來人啊，把那個男人也給我綁了」。原來，這隻叫蒜頭的高加索犬，先前走路總是一蹦一跳，不好好用走的，結果遭到女主人懲罰，用鍊子把牠暫時鎖在牆邊。

【點擊圖片看蒜頭被罰後的後續故事，這次牠立下了大功，是否有肉肉作獎勵呢？】

前幾天被罰照片放出大受歡迎，怎料幾天後蒜頭便破獲爸爸私房錢，看來這次要被綁的人是爸爸。（facebook@毛手毛腳）

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怎料幾秒後已被男主人留意到，趕緊上前擁着蒜頭。蒜頭也像受了許大的委屈般，把頭埋在主人懷裏，結果一幕感人的相擁照便出現了。

後續故事

當蒜頭被男主人關懷抱在一起的照片被網上瘋傳不久，又發生了另一件趣事。話說蒜頭在家中找到男主人私房錢，因此立下了大功，這次換成男主人要被綁起來了。不過，蒜頭果然很有同情心，牠也秒速靠過來關心男主人，真是隻窩心的狗狗。

蒜頭立下大功，會有肉肉作為獎勵吧？（網上截圖）

據悉蒜頭是在1歲多才領養來到這個家，當初牠對新主人缺乏信心，經常警惕不安地在家裏亂走甚至吠叫。主人花了一段長時間，才慢慢讓牠安心下來。

蒜頭是高加索犬，是世界上體型最大最勇猛的狗狗品種之一。（facebook@毛手毛腳）

主人明白教導狗狗不能寵壞，要用愛心去教育，讓狗狗多接觸不同事物，才能讓牠適應人類的生活環境。畢竟高加索犬是世界上體型最大，而且性格最勇猛的狗狗之一，因此要讓牠社會化，花的心機與時間，一定會比養其他品種狗狗為多。但主人的努力沒有白費，現在的蒜頭已是一隻萌犬，你看牠多受歡迎呢！