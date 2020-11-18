寵物彌留時，苦苦堅持，不願離開，可能只為見齊家人的最後一面。 台灣有貓主表示，家中波斯貓離世3年，至今仍未能放下牠。貓咪13歲時，曾經腦中風，在鬼門關口走了一轉，自此腎衰竭及糖尿病纏身，支撐半年後離世。主人指貓咪彌留時，非常辛苦卻不肯離開，原來是為了見平時關係疏離的爺爺最後一面。

波斯貓大咪脾氣古怪，不親人也不親貓。（受訪者提供）

貓主黃小姐在台灣開補習班，多年來拯救過不少流浪貓。她接受《香港01》訪問時表示，16年前，她收養了一隻被前主人遺棄的波斯貓大咪：「牠脾氣古怪，不親人也不親貓，故此兩個半月大就被棄養。來到我們家多年，也只願意親近我和老公，其他人牠完全無視，就連同住13年的爺爺都摸不到牠。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

黃小姐憶述大咪13歲時，有次突然全身抽筋，醫生替牠急救後，不抱任何期望。回家後黃小姐陪著大咪，用電腦播著地藏經：「7小時後牠從紙箱裡睜開眼睛，走出來上廁所，從鬼門關回來，可是自此就離不開腎衰竭和糖尿病，離世前最後一個星期陷入昏迷。」

大咪彌留時，非常辛苦卻遲遲不肯離開，黃小姐心想：「家裡有誰還未和大咪道別呢？突然我才想到是爺爺，但大咪與爺爺一向感情最不好，一生都躲著爺爺，但我還是請他跟大咪道別。」結果爺爺跟大咪說完一句話，大咪就停止呼吸……

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黃小姐指:「雖然大咪很獨立，只親近主人，但我們全家人一樣很愛牠，一起生活了13年，還是有感情的，大家都很難過。至今我仍然放不下牠，我會將對大咪的思念，化做更堅強的愛，去愛家中的貓以及更多的流浪貓。」

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