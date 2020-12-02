近日天氣急降，不管是人，還是寵物，都要注意身體。 日前，有港媽發現家中貓咪突然腳步躝跚，她才發現問題大了！結果貓咪在一天內急病離開。她隨後於社交平台發警世長文提醒各位寵主，要小心留意寵物身體變化，避免悲劇發生。

10歲的唐貓「路路」日前急病離世。（受訪者提供）

港媽Agnes Ng在10年前收養了一隻貓咪「路路」，牠的身體一向健康沒什麼大問題。 Agnes有天外出後，忽然收到母親來電：「路路好似無咩力行，我趕到返屋企，雖然佢好似無事咁，但我都係即時同佢去睇醫生。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

醫生檢查後，發現路路的牙肉呈白色，屬於嚴重貧血。而且皮膚按壓後，無法即時回復原狀，代表有嚴重脫水。醫生幫路路即場驗血，發現腎、心、肝、脾、胰臟指數都正常。醫生建議先留院一晚，翌日再安排照超聲波，看看牠內臟有沒有腫瘤。結果翌日早上，Agnes就收到姑娘的電話。

▾▾▾路路向媽發出哪兩個求助訊息，點撃圖片放大（貓奴們不要忽略）▾▾▾

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「姑娘第2日早上10點打電話俾我，話返到去貓貓已經離開咗⋯⋯」路路過去兩星期已經用行動表示牠身體不適，但Agnes並沒有為意，在路路離開之後，她感到非常自責，並在社交平台寫下長文，希望警惕各位寵主，要多加留意寵物的身體狀態，「希望各位主人唔好好似我咁，覺得寵物因為轉涼先會咁，總之見到佢同平時唔同，食量、飲水量有差別，就要即時測試佢頸皮下有無彈性，如果無就有機會係嚴重脫水。」

她建議寵主要留意寵物體重有否驟降，會否精神不振，「嚟緊又會凍啲，希望各位主人照顧寵物，尤其係年老寵物要小心。」

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