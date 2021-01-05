芬蘭獵犬│小狗為吸眼球解鎖奇招搶鏡　180度鬼片般回頭嚇怕網民

為了在人群中突圍而出，你想到什麼好方法了嗎？ 這隻生活在紐西蘭的芬蘭獵犬，便無師自通學會了一招絕技。每當媽媽要替狗狗拍照時，牠便會使出這絕招，吸引眾人目光。每張相片裏，牠都是焦點所在，因為姿勢實在太怪異了！

這隻叫Kiko的芬蘭獵犬，與主人生活在紐西蘭。牠現在才9個月大，但卻學曉了一項特殊技能，令牠在拍照時，每每成為焦點所在。媽媽Ashleigh Macpherson表示，Kiko的表演慾很強，雖然是狗狗，但行為卻像貓咪，每天有許多話要說，總是吠過不停。

每次Ashleigh要替Kiko和其他狗狗合照時，牠都要古靈精怪的扮出奇異動作，令相片中的牠最為搶鏡。究竟Kiko做了些什麼，令牠成為眾人焦點所在？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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媽媽Ashleigh表示，Kiko是在疫情期間出生的，因此很少有機會帶牠外出。而牠小時候接觸最多的，是家中另一隻貓咪。也許因為如此，牠在拍照時才會有這麼多古怪動作。

事實上，芬蘭獵犬是需要高運動量的狗狗，因此縱使疫情不能經常外出，也會讓狗狗們在後花園裏盡情地奔跑，否則牠們一定會瘋狂地「拆家」。

同場加映：是否每隻狗狗在拍照時，都總要用特別方法去搶鏡？

這隻可愛的唐狗叫Haru，來自台灣台中。牠在1年前被姐姐Jennie Lee收養回家，從此成為家中重要一員。這天，全家人外出郊遊，正想拍下全家福留念時，沒料到Haru突然一個舉動，令拍出來的照片更加豐富有趣了。當姐姐分享相片到狗狗群組時，網民更表示看來狗狗也想拍照呢？

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