柴犬寒流下散步賴死不走　媽想出終極方法帶牠回家：心很累

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-01-20 15:49

柴犬執着愛玩的性格，再次表露無遺。 這天媽媽帶着柴犬外出散步，沒料到玩了１個多小時要回家了，但柴犬還是不滿足，賴在地上怎麼也不肯走。最終，媽媽無奈地只好用終極方法把柴犬帶走，邊走邊埋怨：心很累呀！

這隻貪玩的柴犬叫比比，與媽媽生活在台灣新竹。這天正值寒流吹襲，只有13度，但媽媽覺得體感只有9度左右，加上身在大風的地區，邊走邊被風吹打，很不好受。

沒料到帶柴犬比比去散步，已玩了１個多小時了，但牠還是一臉不滿足，要到處奔跑，就連媽媽拉着牠要回去，牠還是賴在地上不肯走。糾纏了一段時間，媽媽實在受不了，只好使出終極絕招讓這大爺回家！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟媽媽用什麼方法，令柴犬沒法掙扎，只好乖乖回家】

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先生！ 外面13度，體感9度，我們已經散步一小時多了！而且我們還住在風很大縣市，媽媽真的心很累眼很白手很酸髮很亂。

網民看到這隻貪玩柴後，再見到媽媽翻白眼的表情，覺得有趣極了。果然柴犬就是倔強，牠不願走動的話，你真的完全沒法處理。

媽媽在分享這終極絕招的相片在社交平台，引起網民熱烈討論，「再一個小時就好！」、「果然柴犬就是不怕冷」、「11公斤的移動暖包，抱着很溫暖吧！」、「柴柴就是喜歡冷，越冷越有精神」、「放牠繼續玩，看牠什麼時候才願回家」、「被抱着也實在太可愛了！」

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