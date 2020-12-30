柴犬│1歲豆柴躲腳邊對朋友囂張狂吠　爸下秒走開形勢大逆轉

小朋友總是不知天高地厚，只要父母在旁便以為什麼都不用怕，狗狗亦往往如此！ 這隻小豆柴，便完美演繹了什麼叫「狗仗主人凶」！只要主人身旁，牠便肆無忌憚地露出凶狠的樣子，對着好友也要叫囂示威，要表示這樣牠才是老大般的樣子。但爸爸只要溜在一會兒，牠便秒變臉了。

這個有趣的畫面，來自Facebook專頁「北海小英雄」所分享。才剛1歲的小豆柴嚕咪，雖然平日很乖巧，但就是喜歡裝老大！這天見爸爸就在身旁，於是便囂張起來，對着好友露出狠凶表情又吠叫，裝模作樣的像是要證明牠才是這裏的「老大」。

爸爸留意到嚕咪又在百厭作怪，於是默默地離開現場，沒料到豆柴秒變臉，場面實在非常有趣，►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟豆柴嚕咪由一臉囂張樣子，在爸爸離開後秒變成怎樣？】

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爸爸表示嚕咪看到自己在身旁，膽子便大了，總是要到處作威作福像是去示威般。當然，事實上牠和朋友的狗狗關係很好，是不會打起來的。

網民反複翻看影片，都被嚕咪有趣的行為逗得笑了。「這狗變臉速度有夠快」、「什麼叫狗仗主人凶，完美演繹」、「有爸在身旁就天不怕地不怕」、「沒有靠山就不敢吠叫了」、「是在表演變臉嗎？」。

同場加映：流浪柴被收養後，衣服都要穿加大碼了。

這隻叫Maru的柴犬，曾經是一隻浪浪。但幸運地在6年前，牠被人收養了，從此一生有了大逆轉。以往三餐不繼，沒有落腳的地方，如今每天衣食無休。在全家人寵柴的生活下，Maru在不知不覺間發福了！

【點擊圖片放大看，這些年來成柴犬Maru的改變】

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擊連結看全文：【東京瘦弱柴犬被收養 現在衣服都穿加大碼 6年展現「幸福肥」】

同場加映：柴犬霸着暖爐，原來事實並非如此。

無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

▾▾▾點撃圖片放大：看柴哥的貼心舉動▾▾▾

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點擊連結看全文：【狗保暖】柴犬霸住暖爐不肯走開 眼利網民揭原因：很溫柔的孩子

同場加映：這隻黑柴很會照顧弟弟，看看牠做了些什麼。

台灣有隻黑柴「提摩」，牠超寵寶寶，每當聽到寶寶的哭聲，都會秒速跑到圍欄前查看，還會著緊地把頭塞進圍欄裏，場面超溫馨！不過有網民就擔心牠的頭會卡住。

▾▾▾點撃圖片放大：看提摩跟寶寶互動的萌照▾▾▾

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