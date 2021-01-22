柴犬為爭蘿蔔頭大打出手　黑柴搶不到發爛出陰招　嚇到對手即彈開

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-01-22 09:00

柴犬心底在想什麼，真的沒人猜想得到。 這天爸爸帶着三隻柴犬去散步，沒料到卻上演了一場柴犬大戰！赤柴口裏咬着一根白蘿蔔頭，結果黑柴也想分來吃，結果施襲攻擊，但過程極之有趣，

別和我爭！

柴犬三兄弟，今天來到戶外散步，本來是開開心心的。不料，赤柴泰泰不知在哪裏找來一根白蘿蔔頭，並咬在嘴裏看起來很好吃，結果惹來黑柴不滿。

於是黑柴酷馬便與赤柴泰泰開打起來！黑柴想要搶走這蘿蔔頭，但赤柴堅持不肯放口，結果黑柴使出了一招，令整個打架場面的氣氛，變得像小朋友在打架般。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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陳先生在接受《HK01》訪問時表示，其實３隻柴犬都是活力十足。平日「麻寶跟酷馬是天生的好夥伴，兩個一起玩得很好，老大泰泰的個性比較沉穩，跟他們玩不起來，都用一種大哥的姿態看著兩個小弟在鬧。」

但這次爭口中的蘿蔔頭事件，實在令爸爸哭笑不得。又不是肚子餓，為何兩隻柴犬會為這東西爭起來。更令人意外的是，酷馬爭不過竟然出陰招攻擊！「年輕人不講武德」爸爸不禁暗吐了一句。

同場加映：養柴犬可返老還童？

台灣有狗主日前在社交平台表示，養狗會讓人心情放鬆，變得年輕。他張貼與柴犬的親密合照，並指自己已經54歲，家中亦育有一名24歲，正在當兵的兒子。當網民看到主人的照片後，簡直目瞪口呆，紛紛指主人不要偷用兒子的照片！

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同場加映：柴犬霸住暖爐不肯走開 眼利網民揭原因：很溫柔的孩子

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

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