柴犬│媽回家看到滿地黑腳印　沿腳印走到浴室意外撞見「浣熊柴」

究竟柴犬是聰明？百厭？橫固？還是一隻純真天使呢？ 這隻百厭柴最愛搗蛋，這天與弟弟外出散步回家，當媽媽看到柴犬時大吃一驚，因為實在不知牠是黑臉浣熊還是一隻狐狸！不過，這柴犬真的很乖巧，看到媽媽不高興，便火速自己走動浴室裏，像是知道是時候要洗白白！

這隻超聰明的柴犬叫「Chiko」，平日最喜歡模仿人類的動作，例如看電視、踩滑板車、甚至替家裏打掃，牠都會學得很像。這次，弟弟帶着Chiko外出散步，並到了泥地玩耍，結果Chiko臉上和四肢都被污泥！回家的一刻，媽媽幾乎氣昏了，滿地都是黑黑的腳印，連Chiko的樣子既像敷了一片黑臉膜，又像浣熊、狐狸，到底發生什麼事呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這堆腳印到底發生什麼事呢？（ig@chiko_shiba_inu）

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柴犬Chiko一直以來，都以活百厭好動，在柴犬界相當活躍。這次媽媽再分享Chiko的頑皮事，只是外出一會兒，回來後就變成這個樣子！

不過，柴犬Chiko愛笑，又不時做出傻萌舉動，令媽媽也沒法對牠生氣。加上牠也很照顧小弟弟，兄弟倆感情很要好，勉強也算是隻合格的保母柴吧？

同場加映：養柴犬可返老還童？

台灣有狗主日前在社交平台表示，養狗會讓人心情放鬆，變得年輕。他張貼與柴犬的親密合照，並指自己已經54歲，家中亦育有一名24歲，正在當兵的兒子。當網民看到主人的照片後，簡直目瞪口呆，紛紛指主人不要偷用兒子的照片！

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同場加映：柴犬霸住暖爐不肯走開 眼利網民揭原因：很溫柔的孩子

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

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