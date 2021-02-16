撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-02-16 16:50

對於一隻牧羊犬來說，牠的本份應該是協助主人管理羊群。但這隻牧羊犬似乎是失職了，牠的靈魂好像跟綿羊調換了？ 這段有趣的影片，來自英國。牧場主人家中養了隻牧羊犬來幫忙驅趕羊群，但最近救了一隻受傷的綿羊，在牠康復後竟然像是性格大變。牠與牧羊犬每天上演追逐的一幕，令牧場主人都笑了出來。

綿羊與牧羊犬成為好朋友！但這綿羊的身形也太大隻了吧！（Ronnie Ingledew）

這個令人感到意外，又充滿快樂笑聲的影片，來自英Durham的Hexham一個牧場。牧場主人是61歲Ronnie Ingledew和他54歲妻子Philippa，他們養了一隻6歲大的短毛牧羊犬Mist，來幫忙放牧時驅趕羊群。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

不過，去年4月時，Ronnie的兒子救起了一隻走失的綿羊Hope。在牠康復後，這綿羊像是變了成另一種生物般，牠不但健壯起來，而且開始與牧犬羊玩耍，更做了一個令牧場主人都發笑的行為！

【點擊圖片放大看，究竟綿羊和牧羊犬的互動，做了什麼逆天行為，令牧羊犬主人都笑了】

+ 10 + 10 + 10

這個有趣的故事，被Ronnie分享到社交群組Short Haired Border Collie Fans!!裏，並引起不少網民注意。大家都覺得兩隻毛孩實在太可愛了，竟然角色互換！「起初還以為是兩隻狗在玩！」、「綿羊體內藏牧羊犬靈魂，錯不了！」、「媽我很亂呀！到底哪隻是牧羊犬哪隻是綿羊啊？」、「有牧羊犬魂的綿羊？」、「這對好朋友真的很有趣」！

▼▼同場加映：早前內地有網民在社交平台發佈影片，指某日從監視器中看到家中的德國牧羊犬「糯米」，原本與妹妹在沙發上看電視，突然牠聽到鬧鐘響，便立即督促妹妹做功課，誰料妹妹竟不理會，還嫌糯米煩。於是糯米即刻從房間叼出刑具，嚇到妹妹隨即關電視做功課。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟糯米從房間叼出什麼刑具？▾▾▾

+ 20 + 20 + 20

點擊連結看全文：德國牧羊犬督促妹妹做功課被嫌煩 下秒拿出恐怖刑具把她收服

▼▼同場加映：靈敏乖巧的警犬是警員們的好拍檔，一般而言也最喜歡黏著其訓練員，總會和他形影不離。然而，美國一頭名叫「Sonny」的警犬卻是例外，牠最喜歡的人並非其訓練員，而是訓練員的女兒！在外威猛強悍的Sonny，一回到家就會立即變臉，對妹妹擺出溫暖的笑臉，變化之大就連其訓練員也不禁吃醋。

▾▾▾點撃圖片看Sonny的寵妹實錄▾▾▾

+ 32 + 32 + 32

點擊連結看全文：德國牧羊犬｜凶惡警犬回家即180度變臉 寵妹體貼舉動惹爸吃醋