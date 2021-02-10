撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-02-10 10:12

病患狗都有生存的權力，值得被愛。 台灣日前有狗主在社交平台表示，多年前在街上看到一隻流浪比高犬「阿嬤」，身體瘦弱的牠癱坐在路邊不停發抖，她於心不忍上前救起，獸醫告知她狗狗已經雙目失明，全身都有腫瘤，時日無多，建議安樂死。她當下不知所措，結果狗狗最後選擇為自己命運做決定。

比高犬阿嬤雙目失明，全身都有腫瘤。（Facebook@芒果尬柚柚 Ft.妹妹）

狗主張小姐接受《香港01》訪問時表示，7年前與奶奶在路邊遇到阿嬤，當時狗狗身體虛弱，生命危在旦夕：「我不知道牠是被遺棄，還是繁殖場丟出來，奶奶認為牠一定是有人養的，但我不死心硬要去問附近路人，結果從來都沒有人看過牠，最後婆婆同意讓我先帶牠回家，但指明不能養在家。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

之後張小姐帶狗狗看獸醫，但第一間獸醫院不願接手，她只好再去另一間：「那位獸醫很好心，還幫阿嬤洗澡，他估計狗狗一定超過10歲，有白內障，雙目已失明，亦有淋巴癌，全身都是腫瘤，而且一直失禁，建議安樂死。」

一心想幫狗狗延續生命的張小姐，聽到此消息時完全不知所措：「我不想見到牠死在路邊，所以救起牠，但獸醫卻建議牠安樂死。」最終阿嬤聽到醫生的說法之後，決定為自己命運作出選擇。

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張小姐指阿嬤個性溫馴膽小，不會攻擊人，但因牠雙眼瞎了，不懂得跟人互動，常常在原地轉圈，發呆放空，到每天餵飯吃藥時，聽到聲音才慢慢走過來找他們：「如果事件重來，我想我還是無法棄牠不顧，畢竟現在的我比當時更有能力及時間，亦有自己的家，可以為孩子做我更多、更好。」

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你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，一年前愛犬「王豆花」在娘家離世，自己因身在其他縣市工作，無法趕回見狗狗最後一面，只能以視像跟牠道別，掛線後狗狗就斷氣，令她非常抱憾。最近她返回娘家，跟家人不約而同談起，感覺到王豆花回來探望他們。▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中16歲拉布拉多犬「泡泡」因神經及關節退化，體力大不如前，最近半年狗狗情況時好時壞，令媽媽感到很大壓力，非常無助。早前媽媽外出回家，一進門驚見泡泡如廁後心酸一幕，隨即淚崩。▼▼

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點擊連結看全文：16歲拉布拉多婆婆神經及關節退化 這天如廁後牠說對不起媽淚崩

▼▼同場加映：台灣狗主早前指，家中金毛尋回犬大約一年半前，因腦膜瘤離世。當時狗狗體型太大，沒有醫生願意冒風險做手術，只能採取安寧治療，媽媽感到非常無助及內疚，久久未能釋懷。直至最近，她才得知原來狗狗患病時，知道自己時間無多，一早已經為媽媽準備一份禮物，長伴媽媽左右。▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中17歲唐狗「皮皮」一年前患惡性腫瘤離世，一家人悲慟不已。後來他們領養了一隻金毛尋回犬，再次擔當狗奴。就當主人稍為放下皮皮重新展開新生活時，上星期她突然收到善終公司的來電，腦海立即浮現以前跟皮皮的各種經歷，隨即淚崩。▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主早前表示，家中16歲唐狗「球球」因鼻咽癌離世，一家人悲慟不已。狗狗離世前行動大不如前，但仍堅持去廁所大小二便。在牠火化當天，撿骨師拿出骨灰，媽媽才明白當中的真正原因。▼▼

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