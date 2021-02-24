唐貓｜貓界小花4年間暴漲至5KG變霸王花　全因媽用神奇方法養大牠

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-02-24 13:11

怎樣才算是對毛孩好呢？或許只要毛孩無病無痛，健康快樂，對寵主來說已是心滿意足。 生活在台灣新北的網民Kiki Yang，近日分享了家中貓咪成長的對比照，結果引來過萬網民讚好，500多人熱情回應，並高興地表示：貓咪就是要養得胖一點，圓滾滾才比較可愛！

這是4年前的小花，當時牠才6個月大，瘦削的身材，我見猶憐！

4年時間，實在可以令幸福快樂的貓咪胖起來！台灣新北的網民Kiki Yang，近日在社交平台上，分享了家中貓咪們的成長對比照。只看到貓咪原本是苗條纖瘦身材，沒想到現在已進化成肥貓一隻。臉型圓潤了，脖子被肥肉擠得消失了，肚子變得圓滾滾向橫生展！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

媽媽表示早前在翻手機舊照片，才突然驚覺，怎麼貓咪跟以前差這麼多！4年間盡心盡力待牠們好，「真的沒白養！」

【點擊圖片放大看，4年間貓咪究竟發福了多少？看到相片你便會知道！】

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雖然說小花與巧虎是親姐妹，但牠們平常還是會打鬧。或許由於小花個性較害羞乖巧，愛撒嬌，而巧虎則是個性較活潑強勢，因此不時出現明明是較「大隻」的小花，卻被相對「較瘦」的巧虎追着跑的畫面。

網民看到小花4年間的驚人成長，都表示：這是福氣！。「小花，你的脖子去哪裏了？」、「現在還叫小花嗎？有沒有想過要改名？、「到底吃了什麼才可以這麼有福氣的？」、「沒有白養，還養的很好呢」、「4年前後，真的認不出是同一隻貓」、「我家的貓寄養一個月，會變得有福氣嗎？」、「奴才用真心，換來主子有福氣！」

▼▼同場加映：在日本，現在許多地區都鋪滿了積雪，而住在新潟的男子，在1月初時，便聽到屋外有貓咪在喵喵叫。當他走出大門，只見四周都是積雪，平日他只會鏟走進出大門的雪。但這次，他為了找出喵喵聲的來源，最終花了3小時，幾乎把家附近的積雪都鏟光，最終才找到這隻等待救援的流浪貓。▼▼

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▼▼同場加映：一定是五官端正才算得上是美嗎？其實也不盡是。這隻外表與眾不同的貓咪叫Olive，牠曾是一隻流浪貓，然後被動保組織救起，再輾轉來到現在的主人Michelle Traynor手上。之所以說這貓與眾不同，全因為牠的樣子有點奇特，牠除了歪嘴外，雙眼也和一般貓咪很不相似。▼▼

▾▾▾【點擊圖片放大看，Olive如何用牠迷人雙眸，迷倒萬千網民】▾▾▾

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