流浪橘唐貓在暴風雨下遇到好主人　悉心照顧7年竟變貓界姚明

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-02-18 10:19

人與貓咪的偶遇邂逅，一切都是上天安排。 這個有趣的故事，由日本網民分享出來。她指在7年前，一個打風下大雨的中午，當時與兒子出門上補習課，在途中卻聽到喵喵聲。細心留意下，終於發現一隻瑟縮在路邊的小貓。從此，人與貓的不解緣便結下了！

我是今天的主角！（twitter@#野良猫から完全室内飼育になった猫beforeafter）

早前，有日本網民在Twitter上發起分享流浪貓入屋後的轉變圖，結果引起不少網民迴響，大家都把家中貓咪的相分享出來。而其中一位網民，便分享了以下故事。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

她指7年前，一個打大風下暴雨的中午，她正拖着讀小學的兒子到補習班上課。這時，兒子突然拉了拉她，並指着對面路邊，小聲的說着：「媽媽，那邊有小貓咪！」就這樣，人貓緣便結下了。

【點擊圖片放大看，這隻橘貓是如何來到網民家，又如何變成媽媽的親兒子！】

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相信誰也沒有想過，從前嬌小的流浪橘貓，在成長後會變得如此巨大！媽媽每次介紹家庭成員時，都很自豪地表示自己有兩個兒子，一個還在讀高中，一個則越來越大隻！真的令人很是羨慕。

當網民看到這故事後，都表示很有同感，浪浪進家後，總是給人許多驚喜！「再次驗證了10隻橘貓9隻胖的道理」、「貓咪真好命，遇上這家人」、「會陪讀書的貓都是好貓」、「那些年我們一起長大了」、「7年前後，同樣睡姿！」

▼▼同場加映：在日本，現在許多地區都鋪滿了積雪，而住在新潟的男子，在1月初時，便聽到屋外有貓咪在喵喵叫。當他走出大門，只見四周都是積雪，平日他只會鏟走進出大門的雪。但這次，他為了找出喵喵聲的來源，最終花了3小時，幾乎把家附近的積雪都鏟光，最終才找到這隻等待救援的流浪貓。▼▼

▾▾▾【點擊圖片放大看，貓咪入屋後用什麼甜蜜方法報恩，令他感到欣慰】▾▾▾

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點擊連結看全文：流浪貓被困積雪喵叫求救 暖男花３小時救貓 入屋後獲超甜蜜道謝

▼▼同場加映：一定是五官端正才算得上是美嗎？其實也不盡是。這隻外表與眾不同的貓咪叫Olive，牠曾是一隻流浪貓，然後被動保組織救起，再輾轉來到現在的主人Michelle Traynor手上。之所以說這貓與眾不同，全因為牠的樣子有點奇特，牠除了歪嘴外，雙眼也和一般貓咪很不相似。▼▼

▾▾▾【點擊圖片放大看，Olive如何用牠迷人雙眸，迷倒萬千網民】▾▾▾

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