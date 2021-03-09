泰國波斯貓慘變比卡超　驚現虐貓疑雲　網民知原因後鬆了一口氣

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-03-09 07:00

為了健康，有時候可能要略為犧牲一些東西，就例如是外表的美觀。 近日網上流傳着一張像是比卡超的貓咪照片，令不少人加入討論。由於這種鮮色貓咪是天生沒可能如此，加上牠是隻波斯貓，因此大家更覺貓咪是被人染了色！不過，當知道背後原因時，網民們都鬆了一口氣，更大讚主人做得好，健康要緊，外觀暫時不太像高貴的波斯貓，也只好忍忍了。

這種黃色的貓毛，應該不會天生如此吧！（fb@บิ๊กบอส ชานนท์）

日前網上一張貓咪照被網民熱議，原來這隻波斯貓的顏色，和一般貓咪很不一樣，牠全身金黃色的毛髮，顯得特別搶眼，網民更稱牠是比卡超貓！

不過，主人表示，把貓咪染成這個樣子是要為牠好，一切都因牠的皮膚病所引起！

【點擊圖片放大看，這隻波斯貓為何會變了成黃色？原來和健康有關的！】

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不知是否在泰國，貓主們都特別喜歡用黃薑粉替貓咪治皮膚病。早前，同樣是在泰國，便有另一隻貓，也因醫療需要，將貓咪變了全身黃色。

▾▾▾泰國另一隻貓咪，也是因醫療需要，變了全身黃色。點撃圖片放大看真相▾▾▾

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網民們知道是醫療需要後，都笑着看貓咪相片。「也實在太像比卡超了，不知什麼時候會來一招10萬伏特」、「以為又有無知貓主虐貓，原來是要對牠好」、「原來薑黃可以治療皮膚病，長知識了」、「很特別的黃色貓，希望牠快點回復健康」、「薑黃真的可治皮膚病？要不要先問問獸醫？」

雖然一直以來，坊間都流傳薑黃能治療皮膚疾病，但為貓咪安全起見，最好還是諮詢獸醫意見，以確保貓咪能盡快康復。

同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，家中唐貓「小小」體重高達9公斤，癡肥問題令媽媽非常擔心。為防止肥胖的愛貓跳下床時受傷，媽媽最近買了小樓梯方便牠上下床。誰知小小竟然在媽媽面前示範樓梯的「正確用法」，令媽媽不禁慨嘆「牠是有多懶」。

▾▾▾點擊圖片放大看，肥貓小小向媽媽示範，樓梯的正確用法！▾▾▾

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點擊連結看全文：唐貓｜買樓梯防9kg肥貓受傷 牠一秒示範正確用法 媽：是有多懶

同場加映：這張貓咪滿臉是白色不明液體的照片，在社交群組分享後，火速被瘋傳起來。雖然網民明知答案，但總喜歡向色色的方向發展，結果留言都帶味道，更有人指出：分享這個不會被禁嗎？

【點擊圖片齊來看，究竟貓咪為何被弄得滿臉都是白色不明液體！】

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