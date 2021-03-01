唐貓做爸爸後做大食懶　體重暴增至13kg　中年發福連屁股都舔不到

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-01 14:07

「時光一逝永不回，往事只能回味」，有時就連體重都一樣。 台灣有貓主在社交平台表示，家中唐貓「豆豆」小時候本來是一名小鮮肉，但自從牠當了爸爸後，每餐吃十二分飽，現時豆豆已經面部崩壞，身形走樣，變成貓界小林尊！

豆豆性格親人。（受訪者提供）

貓主阿龐接受《香港01》訪問時表示，豆豆是鐵漢柔情的性格，外表冷酷，但非常愛撒嬌。當初爸爸與女朋友散步時，剛巧看到有貓咪領養，豆豆一見到他們，就不停喵喵叫，令爸爸心動，將牠帶回家。那時豆豆只有約七個月大，樣子帥氣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

之後爸爸再領養第二隻貓貓「啾啾」，牠與豆豆感情很好：「啾啾來不及做絕育時就懷孕了，牠生下五隻小貓。豆豆可能當爸爸後，時常要照顧孩子，感到疲累，就開始吃睡的生活，每餐都吃到飽，更養成壞習慣，放超過半天的乾糧就不吃。」豆豆完全不動，閒時就打小孩，所以身材一直往上飆，現時體重有11.5 公斤，連屁股都舔不到！

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爸爸表示7歲的豆豆身體算健康，只是擔心那團肥肉:「牠之前肥到接近13公斤，獸醫指如果舔不到屁股，很容易會有肛門炎。現時豆豆努力減肥中，一天吃一餐，但有時牠都會偷吃其他貓貓的糧，通常隔天還會有剩，故也不會餓到牠。」

網民看到貓界小林尊的樣子後，紛紛笑指「為什麼可以合法養海獅？」、「一餐是一狗碗嗎」、「讓主人幫牠舔屁屁吧」、「你一餐阿嬤也一餐阿公在一餐」、「這家的伙食也太好了吧」、「豆豆…已生無可戀的樣子了」。

同場加映：其他肥貓的爆笑故事！

台灣有貓主喜歡為愛貓「QQ」打扮，常常添置各式各樣的衣服，次次都非常滿意。但最近她首次在內地網站為貓咪買衣服，經驗不足的她，衣服到貨後，發現全部與想像不乎，令她非常崩潰。

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台灣有貓主在社交平台表示，家中唐貓「小小」體重高達9公斤，癡肥問題令媽媽非常擔心。為防止肥胖的愛貓跳下床時受傷，媽媽最近買了小樓梯方便牠上下床。誰知小小竟然在媽媽面前示範樓梯的「正確用法」，令媽媽不禁慨嘆「牠是有多懶」。

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同場加映：與喵星人互動，往往有意想不到驚喜的故事！

這張貓咪滿臉是白色不明液體的照片，在社交群組分享後，火速被瘋傳起來。雖然網民明知答案，但總喜歡向色色的方向發展，結果留言都帶味道，更有人指出：分享這個不會被禁嗎？

【點擊圖片齊來看，究竟貓咪為何被弄得滿臉都是白色不明液體！】

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▾▾▾當你滿心以為這是貓仔時，牠給你一個特大驚喜。▾▾▾

點撃圖片放大看，唐貓大頭10個月大仍未有蛋蛋，媽媽得知真相後崩潰的過程！▾▾▾