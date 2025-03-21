新手貓奴狗奴入門攻略：BB貓狗營養餵食手冊　必睇健康貓狗糧推介

新手貓奴狗奴必看！呵護幼齡寵物健康，你選對糧食了嗎？你知道幼貓幼犬的免疫力關鍵在於腸道健康嗎？原來七成免疫細胞駐紮於腸道，從小鞏固腸胃健康至關重要！而且貓狗糧更需要根據年齡、體型及特殊需求，提供不同的營養配方，才可以滿足各階段成長所需，就連懷孕及哺乳期的貓狗媽媽也有專屬糧食！以下立即讓你了解如何為你的寶貝毛孩選擇最合適的糧食，陪伴牠們健康成長！



選糧關鍵一：健康腸道趕走病原體

近年益生菌大熱，原因是人體近七成免疫細胞都駐紮在腸道內，原來貓狗也一樣，只要處理好腸道健康就能從動物幼兒時期開始，建立強健的免疫能力，不止可協助牠們以自身抵抗力抵禦大部分外來病原體的侵襲，甚至可預防由母體或其他動物身上交叉感染的血液性寄生蟲。

選糧關鍵二：幼年貓狗需更多熱量

雖然貓狗幼兒期大部分時間都花在睡覺上，看似在休息，其實牠們正花費巨大能量在身體及骨骼的發育上。所以計算貓狗糧食份量的RER（Resting Energy Requirement，靜止能量需求）數值會隨著動物年齡減少，幼年犬隻RER值往往是成年犬的兩倍，幼年貓的數值更是成年貓的兩倍以上。如果幼年貓狗在發育期間食用成年貓狗相同糧食，好可能會因為蛋白質或其他營養不足，導至肌肉和骨骼發育不良。

選糧關鍵三：乾糧大小影響成長發展

幼貓大概在出生兩週後斷奶，幼犬則在四週前後，雖然可開始咀嚼固體食物，但貓和小型犬的下顎力量較弱，不能進食體積較大的乾糧，除了難以進食可能減少動物食量，造成營養不良或口腔疾病，更可能因為未完全嚼爛的食物進入消化道，為貓狗消化系統帶來負擔。即使中型和大型的幼犬也需要配合牠們體型大小選擇其合適體積的狗糧。

解鎖幼寵健康密碼：Advance專業營養方案 專利成分鞏固腸道健康

了解以上餵食要點，自然懂得挑選適合年幼主子的乾糧。超過50年經驗的西班牙寵物食品公司Advance，擁有一系列由獸醫專家研發的貓狗飼料，包括「日常護埋系列」、「特殊護埋系列」及「處方糧系列」。其中「日常護埋系列」包含幼貓及不同體型的幼犬種類的乾糧，而且全部均加入專利成分活性核苷酸Nucleotides、Microbiota（益生菌、益生元、纖維）及活性免疫球蛋白，讓幼貓幼犬在成長階段適當刺激免疫反應，鞏固毛孩的免疫力，幫助牠們抵禦外來病原體、減輕細菌感染、病毒感染及血液性寄生蟲疾病，同時加速病後復原。其專利成分還能促進腸道蠕動，更有利營養吸收及排便，令腸道保持健康，從小建立主動防禦力。

擇選合適貓齡狗齡產品

你可根據主子年齡及體型重量選擇合適的Advance動物糧：

ADVANCE日常護理幼貓糧

適合年齡2個月至12個月丨同時適合懷孕和哺乳的貓媽媽食用

ADVANCE幼貓糧使用優質雞肉和大米，有利幼貓消化，除了專利成分活性核苷酸Nucleotides，還加上Omega 3脂肪酸 和牛磺酸，進一步促進大腦與視覺的發展。配方亦使用了礦物質和特定成分的組合，幫助喵星人維持尿液最佳pH值，預防結石產生，同時保護膀胱和尿道健康。

ADVANCE日常護理小型幼犬糧 ・圖中

適合2至10個月大的小型幼犬

ADVANCE日常護理中型幼犬糧・圖左

適合2至15個月大的中型幼犬

ADVANCE日常護理大型幼犬糧・圖右

適合2至12個月大的大型幼犬

ADVANCE小型/中型/大型幼犬糧同樣採用極易消化的蛋白質和碳水化合物，有利幼犬吸收，除了專利成分活性核苷酸Nucleotides，還含有Omega 3脂肪酸、維生素和礦物質，有助幼犬的大腦和視力發育，加上根據不同體型狗隻調配脂肪及蛋白質等營養比例，還額外添加的維生素D，幫助狗隻骨骼成長，同時保持健康體型。各款幼犬糧亦會根據大、中、小型犬隻製成適合幼犬嘴巴大小體積的乾糧，務求讓主子吃得開心，每次都清空糧兜。

汪星人有喜！親子狗糧滿足一家大小

ADVANCE日常護理懷孕/產後狗媽媽及初生BB狗糧

適合妊娠四週狗媽媽、產後哺乳期狗媽媽、及出生後三週至兩個月初生BB

假如家中汪星人有喜，這款狗糧就可以一次滿足母子需要。配方特別提高蛋白質及脂肪及所需成份，為產前產後的狗媽媽補充營養，同時適合第三週出生的幼犬，有利幼犬從母乳期過渡至固體食物的適應能力。另外狗糧同樣加入了活性核苷酸Nucleotides，令幼犬的免疫系統更健全，成為牠們受用終身的天然屏障。

如新手貓奴狗奴有興趣，可點擊以下連結領取試食裝：https://bit.ly/advancesample

（資料由客戶提供）