大烏龜逃家失蹤9個月　每日龜速移動　幸好在這位置找回惹熱議

英國一網友@Rachel Etches 養了一隻叫做「Leonardo」烏龜13年了。



但在去年7月，Leonardo突然失蹤，怎麼找都找不到。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

大烏龜逃家失蹤9個月（BBC）

網友急壞了到處發布尋龜啟事，卻一直都沒有消息。因為烏龜13年來，一直在取暖燈下過着舒適生活，野外生存能力很低，網友特別擔心牠會凍死在外面。

可Leonardo就是憑空消失了，一直到9個月後…一個遛狗的小哥在街上發現了Leonardo，並將牠帶到了寵物店。最後寵物店幫牠找回了主人。

大烏龜逃家失蹤9個月（BBC）

很多人都好奇Leonardo這9個月都去哪了，是不是跑老遠了。

實際上，Leonardo被發現的地方離家就1.6km，也就是說牠平均每天差不多隻移動6米……

儘管如此，鏟屎官還是努力替自家龜龜挽尊，她說：

「Leonardo是個很聰明的烏龜，牠可能是跑出去後發現太冷了，直接找地方冬眠了，暖和之後才開始移動的。」

所以，6米是孩子的底線，不是極限！

大烏龜逃家失蹤9個月（facebook）

我信了！

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