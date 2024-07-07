160斤巨型龜與主人們超越時間的陪伴　網民：感覺牠能送走幾代人

很多人都養過小龜，但看到接近160斤的巨型龜後我還是忍不住感嘆，你管這叫寵物？但這確實是小姐姐Cailtin Doran養了23年的「寵物」，名字叫Tiptoe。



她剛得到這隻龜的時候，Tiptoe還是小小一隻，結果二十多年後不僅人變大了，龜也變得巨大無比。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Tiptoe（tiktok@caitlinandtiptoe）

走街上遛龜的時候，總有一種穿越到恐龍時代的感覺。Tiptoe在小姐姐的照顧下可以説生活得相當舒適，住着「大別墅」，泡着大泳池，泳池裏有各種愛吃的零食，日子別提有多愜意。而且也很受周圍鄰居的歡迎，出去散步都能得到一路投餵，順便還跟狗子打了招呼，儼然一派社區老大的架勢。

不經不覺，Tiptoe已陪在身旁二十多年了。（tiktok@caitlinandtiptoe）

不僅如此，牠現在已經算是一個大網紅了，在網上有着數百萬的粉絲。有些人喜歡牠看起來一副面帶微笑的樣子，也有網友表示看着牠的日常會緩解自己的焦慮。

這隻龜起碼能活到七八十歲，換言之應該能陪伴小姐姐走完大半輩子，順便看看她們家的好幾代人，算是另一種意義上的「傳家寶」了。

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