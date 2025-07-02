珍寵東九龍動物醫院｜24小時動物急症室

假如毛孩半夜突然病倒，需要緊急醫療支援的時候，一間值得信賴、24小時為你敞開大門的動物醫院是令你安心的選擇。位於觀塘的珍寵東九龍動物醫院在2024年全面升級，以15,000呎空間，配上先進醫療設備，經驗豐富的專業獸醫及醫護人員團隊，和24小時全年無休、風雨不改地提供動物的急症服務，成為毛孩家庭的健康守護者，為你和毛孩提供最專業、最貼心的醫療支援，特別方便鄰近西貢、將軍澳和觀塘的寵主。



隨時為毛孩提供救治

毛孩的健康無分晝夜，珍寵東九龍動物醫院深明這一點，因此提供24小時全年無休急症服務，確保在任何時刻都能為你的毛孩提供及時治療。無論是半夜突發的急症，還是需要長期護理的慢性疾病，醫院的專業團隊由經驗豐富的獸醫、護士和技術人員組成，隨時待命，守護你毛孩的健康。

醫院的24小時急症服務源於一次義工求助個案。某天晚上約7時，一隻懷孕狗狗遭遇車禍，義工致電門診求助，儘管當時即將關門，但醫院仍立即安排兩位獸醫候命，希望能搶救狗媽媽與腹中胎兒的生命，手術一直進行至凌晨5時，可惜最終結果仍不如人意。此次事件令醫院堅信「寵物急症不等人」，促使他們作出決定，正式將動物急症擴展為全年無休的24 小時服務，希望在每一個生死時刻，成為寵主與毛孩最堅實的後盾。

珍寵東九龍動物醫院在2024年完成全面升級。

位於觀塘的珍寵東九龍動物醫院，服務範圍現時已覆蓋西貢、將軍澳、觀塘、牛頭角、藍田、九龍灣、彩虹及秀茂坪，為區內毛孩家庭提供全天候醫療支援。例如從西貢駕車到醫院，只需大約20分鐘，確保有急切需要的毛孩可在最短時間內接受治療。

媲美人類醫院水準的先進醫療設備

自2013年成立至今，醫院秉持「人寵一家親」的理念，以最優質的醫療支援為主人和毛孩創造幸福，更以媲美人類醫院的先進醫療設施進行治療，包括：

- 大型CT Scan和MRI：提供精準影像診斷，協助獸醫快速找出病因，如骨折、腫瘤或內臟問題。

- C-Arm影像手術系統：全港少有，專為精細手術而設，如心臟血管外科、胸腔外科、泌尿外科、神經外科及骨科等，確保手術高效安全。

- 留院中央監察系統：即時監測毛孩的生命數據，獸醫可隨時掌握牠們的狀況，無需擔心無人照料。

- ICU病房與隔離病房：為重症或傳染病毛孩提供專屬護理空間，確保安全和舒適。

珍寵東九龍動物醫院是全港少數擁有最新64切CT（電腦斷層）掃描儀的動物醫院。

此外，醫院設有專業牙科診症室，提供貓狗牙齒保健、洗牙、剝牙等口腔護理服務。獸醫亦具備毛孩中醫資格，提供針灸等輔助治療，透過中西醫學結合，為毛孩舒緩痛症和復健提供全方位支援。

即使是容易情緒緊張的貓貓，亦能夠在寧靜的貓病房安心休息。

珍寵東九龍動物醫院

地址：觀塘戲院大廈通明街9號地下（觀塘港鐵站A1出口）

電話：2345 6504

網站：https://www.peticare.com.hk/

（資料及相片由客戶提供）