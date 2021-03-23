撰文： 敏兒 最後更新日期： 2021-03-23 16:27

冷峻的眼神配合「畀Like」手勢，來自日本的白貓「軟綿綿雪人大福」這幅照片，於日本twitter爆紅，短短兩日便得20.5萬人讚好，令奴才受寵若驚，發文謝絕採訪，又說會為主子剪指甲！

twitter帳號@ssmasmz貼出貓貓圖片，短短兩日便吸引20萬人讚好。（twitter截圖）

貓紅多是非？由於照片瘋傳，貓主「あさみず」表示，非常感謝大家欣賞其主子，不過請原諒他拒絕所有網上新聞採訪，又稱會好好地幫貓主子剪指甲。為何說到要剪指甲呢？👇👇👇看看貓主「あさみず」解釋👇👇👇

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這隻「畀Like貓」原來成為主子不足四個月，貓主「あさみず」表示去年12月曾發文介紹，牠的名字叫「軟綿綿雪人大福」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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台灣有貓主分享，日前回家不見愛貓「綺夢」出來迎接，反而在枱底發抖，並聽到牠奇怪的叫聲。綺夢見到爸爸後，隨即飛撲到爸爸懷裡告狀，後來爸爸才知道綺夢原來被嫲嫲大罵，嚇得不敢出來。

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台灣有狗主表示，家中金毛尋回犬「蔡一丟」一向最愛爸爸，每晚都會等他下班回家，帶自己散步。誰知日前爸爸需要加班，比平時遲了兩小時回家，令小金趴在門口一直呆等。當一丟見到爸爸回來時，即時用人類方式投訴，令爸媽十分無言。

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