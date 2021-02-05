金毛尋回犬｜爸加班令25kg小狗呆等2小時　見爸即用人類方式控訴

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-02-05 12:11

汪星人的撒嬌能力從來都無分品種。 台灣有狗主在社交平台表示，家中金毛尋回犬「蔡一丟」一向最愛爸爸，每晚都會等他下班回家，帶自己散步。誰知日前爸爸需要加班，比平時遲了兩小時回家，令小金趴在門口一直呆等。當一丟見到爸爸回來時，即時用人類方式投訴，令爸媽十分無言。

一丟樣子可愛。（Facebook@蔡一丟的小生活）

一丟媽媽接受《香港01》訪問時表示，狗狗性格活潑，非常貪玩，亦很親人：「牠很喜歡跟爸爸撒嬌，時常在腳邊磨來磨去。牠比較愛爸爸，只是肚餓的時候才會找我。」 一丟每日都很期待晚上9點跟爸爸散步的時刻，只要時間一到，牠就會自動自覺趴在門口等他回回來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

早前爸爸有公事要處理，需要加班，到11點才回來，令一丟足足等了兩小時。結果當爸爸回到家時，體重達25kg的愛犬就一臉委屈地用人類方式控訴，媽媽見狀後不禁慨嘆「好像我在家都欺負牠一樣」。

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟一丟如何用人類方式控訴？▾▾▾

+ 53 + 53 + 53

網民看到照片後紛紛笑指，「好會撒嬌」、「媳婦臉外加瞪麻麻」、「慘了 這下爸爸如果出門 之後日子就難過了」、「一丟是可憐的小媳婦兒，你是壞婆婆」、「媽媽一定有偷捏...誤，哈...」、「夭壽.....阿拔抱到2手快廢了」、「我怎麼覺得阿金都很愛爸爸」、「一丟好像變更大了！撒嬌好可愛喔」。

同場加映：金毛尋回犬常以為自己是小狗，帶來許多有趣事件。

【金毛尋回犬是人見人愛的狗狗，牠們從小便相當討人歡喜。不過，狗狗成長得很快，短短年多的時間，牠已可以超速成長。這隻狗狗只有2歲大，但和1年多前相比，牠已經長成一隻大狗。但牠仍誤以為自己是小狗，總是撲到媽媽懷裏討抱。】

【點擊圖片放大看，究竟金毛Kevin成長得有多快，牠現在已是大狗狗一隻】

+ 15 + 15 + 15

點擊連結看全文：金毛尋回犬以為自己是小狗 飛撲媽懷裏討抱 差點險壓傷媽

同場加映：金毛尋回犬實在太可愛了，齊來看看金毛的開心臉。

【金毛尋回犬實在是很乖巧的狗狗，難怪牠長期佔據在最受人喜愛的狗狗頭幾位。點擊圖片放大看，究竟是什麼東西會令開朗的金毛，瞬間露出一臉愁容】

+ 3 + 3 + 3

點擊連結看全文：【金毛尋回犬】小金遇見什麼都會燦笑 「魔性道具」一出牠秒愁了

同場加映：金毛加上貓咪，拍出來張張都是完美照！

【微博瘋傳一段狗狗與貓咪共同合照的影片，令網民感到很驚訝，沒想過3狗1貓齊齊望鏡頭，幕後功臣全靠金毛一個舉動。】

+ 4 + 4 + 4

+ 9 + 9 + 9

點擊連結看全文：【貓貓拒合作望鏡頭 金毛犬一個惹笑舉動 成就世紀合照】