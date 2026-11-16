貓狗步入老年非單看歲數！獸醫拆解四大異狀 防範隱形殺手

以前一看到狗繩就開心衝到門口，現在總要多等一會；平時喜歡跳上窗台傲視一切的貓主子，慢慢變成只在地上休息。很多主人面對毛孩這些轉變，都會下意識覺得「只是年紀大了，很正常」。然而，貓狗的活動能力、食慾或生活習慣改變，很可能是身體發出的求救訊號！陪伴毛孩步入晚年，除了給予滿滿的愛，更需要懂得及早察覺警號，從日常護理到專業體檢，為牠們的健康把關。



拆解四大異常行為 隨時是認知障礙或重症先兆

根據獸醫醫學指引，貓咪超過10歲便屬老年階段；而狗狗則因品種及體型而異。要判斷何時帶毛孩進行身體檢查，與其單看歲數，不如從日常生活的四大變化入手。主人可密切留意毛孩是否出現以下「與平時不同」的狀況：

• 活動變化：起身顯得吃力、不願散步或減少跳高。

• 作息改變：白天愈睡愈多、夜間卻徘徊大叫或叫聲增加。

• 互動異常：性情變得焦躁、減少主動親近家人。

• 如廁及認路：突然在砂盆外排泄、忘記原有如廁習慣，或在熟悉的家中顯得迷惘。

這些表現可能涉及隱藏的疼痛、感官退化、認知功能障礙或內臟疾病。面對這些變化，主人切忌單憑一項行為就判斷為「失智」，更不宜當成是「不聽話」。建議主人平日記下這些變化出現的時間與頻率，甚至拍下影片，在帶毛孩求診時交給獸醫作精準評估。

15歲老貓感冒求醫 全面體檢揭多重隱疾

年紀大是否就等於只能消極面對病痛？15歲、曾經被棄養的雌性貓咪Diva給了我們最好的答案。早前Diva因為打噴嚏及流鼻水而前往求診，單看表面症狀似乎只是小感冒，但經過血液及尿液檢查後，獸醫發現牠的白血球及腎臟相關指數偏高，尿液帶有細菌感染；胸部X光顯示肺部發炎，而Pro BNP心臟快測結果亦出現異常。

雖然問題錯綜複雜，但醫療團隊藉由這些數據，清晰地為Diva訂立了針對性的醫療計劃。在接受抗生素及適當的牙科治療後，Diva不但沒有再流口水，整體活力更明顯提升，再次展現出精神奕奕的一面。Diva的經歷提醒了所有主人，年齡從來不是忽略不適的理由。只要及早發現並介入治療，老年毛孩依然能夠舒適地享受生活。

淨抽血未夠全面！黃金期截擊隱形殺手

很多主人以為體檢就只是抽血化驗，其實一個完善的評估涵蓋多個層面。獸醫會先了解毛孩的生活及用藥紀錄，進行觸診與聽診，評估肌肉流失情況及關節步態。血液與尿液檢查能提供腎臟、肝臟及糖尿病的線索；而量度血壓更是評估老貓甲亢及腎病不可或缺的一環。

建議老年狗狗應每年進行一至兩次醫療評估，而老年貓則至少每六個月見獸醫一次。為了讓主人能輕鬆踏出預防照顧的第一步，將軍澳護寵動物醫院推出了「老年貓狗身體檢查套餐」。套餐HK$2,980已包括診金、醫生臨床檢查及報告講解，並涵蓋全血細胞計數（CBC）、17項生化指數、電解質檢驗、早期腎臟功能檢查（SDMA）、甲狀腺功能測試（TT4）以及Pro BNP心臟快測。若動物配合且有需要，主人亦可另加HK$800安排三張胸腹X光。透過這套全面的健康數據，獸醫能及早找出隱藏病痛，並與主人商討最合適的對策。

盲買「老年糧」易弄巧成拙！拆解飲食及家居地雷

當完成體檢並了解毛孩的身體狀況後，真正的考驗才在日常生活中展開。在飲食方面，老年貓狗的營養需求並不相同，會隨着疾病與肌肉狀況改變，因此絕不能單憑包裝上的「老年配方」作決定，亦不能只靠餵零食來解決消瘦問題，一切應聽從獸醫的專業建議。

此外，為毛孩打造一個「無障礙」的家居環境亦至關重要。面對活動能力下降的愛寵，主人可以在常走的路線鋪上穩固的防滑墊，按需要添置斜台以減少跳躍動作。對於老貓，可轉用入口較低的貓砂盆，並將食物、食水與砂盆安置在牠們最容易到達的位置。陪伴毛孩變老，不只是關注數據上的起伏，更是願意因應牠們的需求作出微小卻溫暖的調整，讓牠們的每一天都過得舒服自在。

護寵動物醫院｜守護健康 愛寵同心

地址：香港將軍澳唐賢街33號 Capri Place 地庫1樓B03舖

查詢電話：2988 8621｜6577 2691

了解更多：https://pvh-group.vet/

（資料由客戶提供）