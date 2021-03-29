理髮店老闆稱柴犬咬人　拍片用鐵鉗拔狗牙　一句囂張回應網民震怒

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-03-29 17:08

就算狗狗真的咬傷了人，也不應殘忍虐待！ 這幾天，一段殘忍對待狗隻影片，在網上被傳得沸沸揚揚。在影片中，一隻年幼的柴犬被綁在椅子旁，然後一名男子手持鐵鉗，聲稱要將尖牙拔掉。隨後，有人發現有路邊有隻牙齒全被拔去的狗隻，雖然兩者不是同一隻，但事件仍引起網民激烈討論。

這段虐狗影片，是在3月27日時在網上流傳出來。據悉事件發生在廣州，而影片中的男子是理髮店的老闆。

只見該男子手持鐵鉗，另一手掐住幼柴脖子，並大聲說要將牠的尖牙拔去。狗狗發出慘烈叫聲，更嚇至失禁，但男子還繼續。期後，有網民分享一張疑似被拔牙的小狗死亡照片，引起廣泛熱議。最終有義工澄清非同一隻狗，但擔心已有多隻狗曾遭虐待。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【慎入，圖片可能引起不安，請留意！】

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現時理髮店老闆正協助警方調查，但被虐的狗至今仍未找到。網上出現了多個版本，有指小狗是2個月大，但又有人指是4個月。店主一時說狗是買來送朋友的，但突然又說狗是偷來的，又有人說狗是流浪狗闖了進店，消息眾說紛紜。

有愛狗人士到警署門外等理髮店老闆出來，只是希望盡快救起這被虐的小狗。但奇怪地，理髮店老闆怎樣也不肯說狗狗去向，令想救狗的人無從下手。網民都認為，就算狗咬了人，也應報警或交由相關人士處理，而不應私自動刑。更有人說要以牙還牙，替狗狗討回公道。

內地新聞報道中也表示：「現在，事件還在進一步調查中。不過，就算是虐待者很可惡，我們也應該用文明的方式去製止，不能打著『保護動物』，『維護正義』的名義，去做惡事。明顯禁止虐待動物盡快立法，只有這樣，執法者才能夠有據可依，虐待動物者才能獲得相應的懲處。」

同場加映：這天媽媽開車載雪橇犬回家，車子停好後雪橇犬也下車了，但就是怎樣也不肯走進屋裏。媽媽心急到叫喚了牠好幾次，但牠仍原封不動待在原地，這叫媽媽很是無語。

【點擊圖片放大看，究竟雪橇犬門門有什麼苦衷，所以才遲遲也不沒有走進家裏】

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點擊連結看全文：【雪橇犬下車後不肯入屋 心裡正咒罵 媽回頭見這幕愧疚：對不起你】

生活在美國阿拉巴馬州的Taylor Reed，從沒想過會被人投訴虐狗。但每朝清早上班前，他又真的會令雪橇犬Wilson發出激動聲音，令他有理說不清。這次，更因天寒地凍又下着雨，而他又沒法讓狗狗進屋裏，最終引發虐狗疑雲。

【點擊圖片放大看，為何每天早上，雪橇犬Wilson都會如此激動地在叫呢？】

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