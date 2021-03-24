金毛尋回犬剃毛失敗慘變唐狗　狗狗對鏡傻笑　網民：看來挺滿意

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-03-24 08:05

替狗狗修毛真的要很專心，還得靠狗狗配合。 這天媽媽本來想為金毛尋回犬Luli修毛，以便方便觀察牠的皮膚康復情況。怎料Luli一再亂動，計劃是修剪成「獅子造型」，但最終竟變成了唐狗一隻！

Luli：真的要修毛？（受訪者提供）

這隻叫Luli的金毛尋回犬，與媽媽生活在台灣高雄。Luli剛被領養回來不久，媽媽想借修毛機會，與Luli來個感情大躍升。沒想到修毛過程一直不順利，可能Luli不習慣有東西在牠身上游走，結果動來動去。

媽媽原意只是要略為修修，但Luli中途一動「就變成馬背」、又動「變成獅子」、又動「臉就沒了」，最終Luli變了成一隻唐狗樣！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟修毛出來的樣子如何，而Luli是否喜歡呢？】

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媽媽將這次修毛的事件，分享到金毛尋回犬的群組，引來不少網民爆笑。「秒變唐狗」、「我說是變了成拉布拉多了」、「牠還笑出來，應該是挺滿意」、「怎麼就只有我看到這是一種淡淡兒的苦笑」、「說明狗狗髮型直接影響品種」、「換個心情，又養多了一隻狗」！

▼▼同場加映：在美國，有狗主最近新收養了一隻小金毛犬，結果惹金毛姐姐吃醋了！牠氣鼓鼓的望着爸爸抱着小妹妹，完全不理睬自己，顯得很是生氣。其實，爸爸一切看在眼裏，更拍下影片，並在描述欄寫出了金毛哥哥的心底話！▼▼

【點擊圖片放大看，究竟大姐姐Lady看到爸爸只疼妹妹時，心底在想什麼呢？】

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▼▼同場加映：最忠心的動物當然非狗狗莫屬！牠們不僅對飼主忠心耿耿，就連家中所有的新成員也享有同樣待遇，包括剛出生的小主人。外國一頭金毛尋回犬在兩年前榮升哥哥，隨即化身「寵妹狂魔」，對妹妹呵護備至。這對兄妹不但感情要好，就連表情也變得越來越相似！▼▼

▾▾▾點撃圖片看Marshall和妹妹的樣子越來越似，還出現神同步表情▾▾▾

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