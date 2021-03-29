撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-03-29 15:21

張衞健為照顧定居於香港的80多歲母親，早在一年多前回港，隨後受新冠肺炎疫情影響，一直留居香港，與愛妻張茜分隔兩地。 本月初，張衞健終於踏上回家之路，經過21日隔離，他在3月26日終於與分開531天的張茜團聚！不過令他心生掛念的，又豈止張茜一個呢？

二人分隔5

張衞健一年多前回港照顧居於香港的80多歲母親，及後受新冠肺炎疫情影響無法回到位於北京朝陽區的家。本月初，他在微博發表了一篇帖文，指：「一個人在廣東度過21天的隔離時間，就可以見到515天沒見過的一個人！值！​​​​」並貼上愛妻張茜的合照。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

隔離21日後，張衞健終於回到位於北京的家，跟分別531日的張茜重聚，但他掛念的又豈止張茜呢？

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「大帥哥」張衞健在2000年代進軍內地電視市場，成功在內地闖出一片天，更於內地女藝人張茜結婚，於北京朝陽區購入一家5000呎豪宅作為愛巢。在5000吹的豪宅裏飼養貓狗完全不成問題，張衞健早年養了一隻牧羊犬，近年還開始養貓，包括暹羅貓「米花」和英國短毛貓「肉肉」。

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早前，台灣歌手蕭敬騰到參與內地節目《今晚九點見》，邀請主持人到家中作客，讓其價值2億台幣的豪宅曝光。他在節目裡，更分享與家裡10隻貓狗的相處經歷，當主持人問及他會不會帶狗散步，他竟然說不會，而其後的原因更令人感動。

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近年轉攻內地發展的陳偉霆亦不例外，他早前在微博上大曬與狗狗在家玩耍的溫馨照片，意外令他豪宅曝光！原來他的家有一個XXXL的客廳，即使狗狗不外出，也能在屋內盡情放電！

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「毛孩和小孩能否共存」是不少人關注的問題，但隨著觀念及所接受的資訊改變，大眾似乎逐漸也找到了正確答案，越來越少人因有了小孩而選擇棄養。

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