貴婦狗｜花兩小時做功課被狗咬爛　媽欲指責狗哥秒說出公道話

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-04-01 07:00

假如狗狗將你帶回家，辛勞一整晚的文件都咬爛了，你會有何反應？ 在台灣，有網民分享了一則令人哭笑不得的生活瑣碎事。家中的狗狗寶妹，竟然將哥哥花了兩個小時完成的考卷改正咬到粉碎！事後，哥哥沒有責怪狗狗，反而說了一句公道話，令網民激讚他是個「有擔當」的孩子！

貴婦狗寶妹，現在才8個月大。

在台灣，有網民近日分享了家中貴婦狗搗蛋事。媽媽表示，讀小五的哥哥好不容易，花了兩個多小時才完成的考卷改正，沒想到才放在床上一會兒，便被貴婦狗寶妹咬得稀爛！哥哥沒法把碎紙重新拼合，因此急得大哭起來。

不過，事後哥哥沒有怪責寶妹，當網民得知背後原因時，都激讚哥哥是個有擔當的孩子，值得表揚。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟為何哥哥沒有怪狗狗，反而是責怪起自己來？最終他是否要重做改正呢？】

+ 13 + 13 + 13

網民看到這個哭笑不得的故事時，都表示「深表同情，但還是忍不住笑了出來！」不過，對於哥哥勇於承擔責任，沒把問題都推卸給狗狗，實在是個很有擔當的孩子！

「幸好老師沒有堅持重寫，不然會有童年陰影」、「老師應該也噗嗤一笑了」、「我的罰寫被狗咬碎了」、「這樣以後哥哥會知道，功課寫完要馬上收好 ！」、「哥哥心裏想：媽媽比較疼狗狗都不責罵狗狗，難道狗狗才是親生的？」

同場加映：近日有網民分享一則令人哭笑不得的故事，一隻百厭的狗狗，竟然把姊姊已做好的作業簿咬得稀爛。姊姊看到這幕時急得快要哭出來，爸爸只好拍下兇手與作業簿的相片，希望老師體諒別作出懲罰。

【點擊圖片放大看，究竟老師會怎樣處理這宗狗狗咬爛作業簿事件】

+ 20 + 20 + 20

點擊連結看全文：惡霸犬一口咬爛姊姊剛寫好數學作業 老師知意外後反應意想不到

▼▼同場加映：這隻溫柔體貼的汪保母，平日會幫忙照顧2個小弟弟。這次，沒想到小弟弟會將牠的午餐當成玩具，灑得滿地都是。狗狗一臉無奈的看着這幕，身心都很累又沒法表達，只能用生無可戀的樣子對着小弟弟。▼▼

【點擊圖片放大看，究竟這大愛暖心的狗姐姐，見到食物灑到一地都是，作出了怎樣的回應？】

+ 46 + 46 + 46

點擊連結看全文：唐狗姐姐午餐被弟弟當玩具 狗狗生無可戀眼神令網民笑翻