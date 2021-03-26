唐狗｜嫌兩汪眉毛不顯眼　爸動手半永久化妝　媽笑瘋：毫無違和感

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-26 07:05

原來除了人可以整容改變樣貌，狗狗都可以呢！ 台灣有狗主在社交平台表示，日前爸爸嫌家中兩隻唐狗「奶油」及「嘎逼」的眉毛太不顯眼，決定為愛犬親自打造人工眉毛，他隨心撕下兩條絕緣膠帶，並貼到狗狗臉上，之後媽媽入房見到狗狗一臉無奈地看著她，隨即笑瘋！

奶油及嘎逼性格各有不同。（受訪者提供）

狗主草肥接受《香港01》訪問時表示，奶油及嘎逼目前大約兩歲。奶油活潑搗蛋，是一隻愛面子但細膽的狗狗，而嘎逼就文靜內向，很怕陌生人。當初媽媽是在收容所領養牠們，那時她看到兩隻狗狗被關在籠中，很是可憐，覺得是緣分令他們遇上，故此將牠們一起帶回家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日前，爸爸突然覺得奶油及嘎逼的眉毛太不明顯，於是靈機一觸，用絕緣膠帶為牠們加了兩條人工眉毛，奶油變了八字眉狗狗，嘎逼則像兇惡的江湖大哥。媽媽一入房間見狀瞬間大笑：「我同時很想罵爸爸，為什麼作弄牠們？但我越看越覺得眉毛好適合牠們，太有喜感，根本毫無違和感！」

▾▾▾點擊圖片放大看，奶油及嘎逼，被爸爸惡搞整容後的樣子！▾▾▾

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媽媽表示，如果狗狗一直貼著膠帶的話，應該會笑瘋。而網民看到狗狗的惡搞照後紛紛指，「八字眉太可愛了」、「無違和感」、「多了眉毛喜感十足」、「表情很到位」、「心情不好⋯回家看到牠們心情就好了」。

同場加映：其他狗狗的有趣事件！

【同場加映：台灣有狗主表示，日前深夜時分，她突然聽到房間傳來陣陣怪異的「搖床聲」，她大感奇怪，隨即入房查看，竟然發現「人狗大戰」，秒速嚇呆。】

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【同場加映：台灣有狗主日前在社交平台發文，指狗狗真的很神奇，主人付出多少的愛和用心，牠就會努力回饋更多。狗主更貼了一張與狗狗情深對望的照片，令網民非常感動。誰知主人下秒公開家中災情事件，隨即笑瘋網民。】

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