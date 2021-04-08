撰文： 敏兒 最後更新日期： 2021-04-08 07:00

童顏不只是人類的專利，狗狗都一樣可擁有。 日本一名網民早前放上Twitter的一幅姐弟照，引起網民熱烈討論。事因8歲的雪橇姐姐Shirubia因樣貌太「童顏」，成為網民焦點，主人出PO後，竟然還需再三解釋兩隻狗狗的真實年齡。有網民看了照片後驚呼：「吃防腐劑大？」

（Twitter@xxhama2）

這對雪橇姐弟8歲的Shirubia和8個月Shante，與主人生活在日本福岡，早前飼主@xxhama2在Twitter分享了一張姐弟們的合照，照片上傳後至今已累積超過12萬人按讚。照片之所以非常人氣，是因為大家都認為8歲Shirubia「童顏」得可怕。網友們看後也驚訝地表示，「這顏值是吃到了防腐劑吧！」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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照片中，Shirubia就像是小朋友一般，小鳥依人般靠在弟弟身旁，牠圓滾滾的臉和肉肉的身體，搭配上水汪汪的電眼，以及張大嘴巴的拍照姿勢，幼齒模樣彷彿瞬間回春，從8歲的熟女汪逆齡變成了8個月大的「蘿莉汪」。

Shirubia的超強童顏照也讓網友們紛紛驚呼，「這是靈魂交換吧！」、「這是八個月的身材嗎？腿也太長了吧！」、「這絕對是個童顏美女XD」、「腿長不是問題，美女都是靠臉吃飯的啦！」

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，日前她與朋友坐在沙發玩電話耍廢，家中半歲大的金毛尋回犬疑似不滿被冷落，突然發癲隨機咬人，直接咬媽媽朋友的手臂，令她嚇到花容失色尖叫，其他人則在一旁大笑。網民看到超真實畫面照後笑瘋，更直指狗狗改錯名！▼▼

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▼▼同場加映：這隻溫柔體貼的汪保母，平日會幫忙照顧2個小弟弟。這次，沒想到小弟弟會將牠的午餐當成玩具，灑得滿地都是。狗狗一臉無奈的看着這幕，身心都很累又沒法表達，只能用生無可戀的樣子對着小弟弟。▼▼

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