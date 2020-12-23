主人回來　哈士奇即彈起關電視扮打掃　網民看呆：披着狗皮的人？

汪汪！爸爸回家了！內地網絡近日瘋傳一條抖音影片，只見客廳內有2隻哈士奇正躺在梳化上，悠悠閒閒地觀看電視節目，但當聽到主人回來的腳步聲時，隨即一秒彈起來關上電視，還跑去拿出多件物品假裝正在做家務，場面非常爆笑。

2隻哈士奇正躺在梳化上，悠悠閒閒地觀看電視節目，但當聽到主人回來的腳步聲時，隨即一秒彈起來關上電視。（影片截圖）

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哈士奇關電視扮乖逐格睇▼▼▼

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從影片可見，2隻毛孩原本齊齊躺在梳化上，觀看着電視播放的狗狗節目，突然門外傳來主人上樓的聲音，其中一隻醒目哈士奇立即彈起來關電視，然後拿出拖把，在走廊來回奔跑拖地，另一隻則莫名其妙地叼着飯碗，似乎在等吃。主人在門外聲稱沒帶鎖匙，呼喊毛孩幫忙，其中一隻名叫「麥妞」的狗狗，竟然像人一樣站直開門，讓人看得一秒呆掉。

主人初時都不知道，原來狗狗趁自己不在的時候，過着度假般的生活，直至翻看閉路電視畫面，才驚見這神奇的一幕，「要不是監控拍下，我都不敢相信」。

影片引起網上熱議，不少網民同樣不敢相信自己的眼睛，「是工讀生來嗎？」、「是披着狗皮的人吧！」，又大讚狗狗聰明得很，「明年送牠倆上大學」。不過有人亦質疑短片的真確性，「為了演這一齣戲得訓練多少遍」、「剪接得太明顯吧！」

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