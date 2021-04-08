撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-04-08 13:26

母愛的偉大，在動物世界裏也是一樣。 近日一段母狗餵奶影片，令網民再次感受到母愛的偉大。影片來自河北保定，網民趙先生指，早前因意外，家中的金毛尋回犬遭自己的車撞致重傷，但母狗垂死前，仍堅持要回家，並做了一件催淚的事。

金毛母狗遭車禍，垂死前仍念念不忘自己的孩子。（微博@漩渦視頻）

在4月6日的早上，生活在河北保定的趙先生準備開車上班，沒想過自己家中的金毛尋回犬卻躺在車前，結果他開車意外地將狗狗輾壓到。

這狗媽媽沒有即時死亡，而是嘴裏不停口吐白沫，卻牠仍拖着負傷的身體，回到剛誕下5天左右的小孩身旁。最終狗媽媽去了彩虹橋，但牠的偉大行為，卻令網民哭了。

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網民看到後都感到很心痛。「母愛真偉大」、「媽媽從來都是將孩子放在第一位」、「傷心極了，好好上路，別念」、「讓人心裏很難受，感受到母愛的偉大，小狗們還未戒奶呢」、「好好去彩虹橋吧！希望這過失的狗主，能好好照顧你的孩子」。

不過，也有不少網民質疑，為何不將狗狗送到醫院，卻待在旁邊拍片。「有空拍片，怎不先帶牠去獸醫診所急救」、「自己亂開車撞死自己的狗，還好意思拍片」、「聽聲音有夠冷血的，也不見得傷心！」

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，日前家中金毛尋回犬「Crazy」親眼看到自己的水碗遇到意外，全隻扁掉，牠非常憤怒，更生氣到想哭。之後警察到場，狗狗更即時衝上前報案，媽媽翻看監視器，竟然有驚人發現！▼▼

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點擊連結看全文：金毛尋回犬｜狗碗被踩扁汪向警察報案 媽監視器緝兇見驚人發現

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，日前她與朋友坐在沙發玩電話耍廢，家中半歲大的金毛尋回犬疑似不滿被冷落，突然發癲隨機咬人，直接咬媽媽朋友的手臂，令她嚇到花容失色尖叫，其他人則在一旁大笑。網民看到超真實畫面照後笑瘋，更直指狗狗改錯名！▼▼

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