撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-04-01 14:22

當主人離世後，遺下愛寵，牠們的心情又有誰共鳴？ 台灣有狗主在社交平台表示，日前她的人瑞外婆以101歲高齡離世，遺留下21歲約瑟爹利犬「Babie」，狗狗眼盲耳聾，大小便失禁，一家人打算安樂死狗狗。結果患癌孫女不忍心，說了一句話，成功將結局扭轉。

年紀老邁的Babie眼盲耳聾，更會失禁。（Facebook@ YES to LIFE. MON 不茫）

狗主Monica接受《香港01》訪問時表示，Babie性格乖巧可愛，當初因為舅父的朋友要搬家，不能帶著牠，故此舅父收養了Babie：「當時狗狗大約5歲，舅父很愛惜牠，待牠視如己出，他們經常形影不離。」狗狗亦很親Monica，每當看見她時，都會在她身邊打轉。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

早前Monica非常敬重的舅父離世，Babie轉交外婆負責照顧，惟逾百歲的外婆亦於二月與世長辭，「收到外婆病危消息的我連滾帶爬地跑去她的家，到達時外婆身體仍暖但人已走了」。一家人打算把外婆的舊房子大裝修，故此開始討論Babie的去留，「房子在裝修，狗狗不方便在這」、「狗狗太大年紀了，眼瞎耳聾，大小二便失禁，全身關節也因為疼痛會不時哭嚎，應該替牠做打算」。

大家雖然對Babie有滿滿的不捨，但仍一致認為安樂死是最好的打算，此時在一旁沈默許久的Monica忍不住插話，成功將結局扭轉。

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Monica表示，其實自己是抗癌患者，亦對狗毛有嚴重過敏，目前正在服藥以照顧狗狗，但對她來說，Babie也是她的家人：「當年舅父在生時把牠當兒子般疼愛，現在Babie也成為我對他在世上留下的念想。舅舅沒辦法做的，我替他完成。我想告訴Babie，不要害怕，我會在牠身邊。」

投稿到「爸媽別哭」專欄

你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，家中14歲約瑟爹利「健寶」年初離世，即使狗狗的肉身已不在身邊，媽媽仍確信牠的靈魂沒有遠離。早前她與家人到動物園遊玩，兩歲半的姪女一見到她就不停叫健寶的英文名「Jumbo」，媽媽非常錯愕，指姪女一年來都沒看過狗狗，而且當時她年紀尚幼，還不太會說話。事件令她不禁聯想起早上出門前，對著愛犬骨灰說的話.....▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主表示，日前家中13歲臘腸狗「寶寶」器官老化突然離世，爸爸竟然擅自將遺體放到河流，之後才告知女兒，因她不是與家人同住，所以無法第一時間阻止事件發生。主人感到憤怒難過，從台中搭車回鄉，沿著溪流走46km，希望打撈愛犬遺體，結果令人心酸。▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主表示，家中19歲拉布拉多犬「妹妹」兩年前開始失智，之後更全身癱瘓，器官機能急劇退化，每晚都會痛到不停哀嚎。媽媽不忍牠如此辛苦，決定為愛犬選擇安樂死。臨終前，她帶妹妹到海灘，讓牠最後一次看大海、聽浪聲，只因這個地方對他們來說，有著最感動的回憶。▼▼

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